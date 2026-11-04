Abdul El-Sayed, przedstawiciel postępowego skrzydła Partii Demokratycznej, prowadzi w wyborach do Senatu USA w stanie Michigan. 41-letni polityk pochodzenia egipskiego wyprzedza republikańskiego rywala i ogłosił już swoje zwycięstwo. Jeśli wyniki głosowania się potwierdzą, zostanie pierwszym muzułmaninem w historii amerykańskiego Senatu.

Po przeliczeniu 79% głosów El-Sayed wyprzedzał kandydata Partii Republikańskiej, Mike'a Rogersa, o pięć punktów procentowych. Mimo że liczenie głosów wciąż trwa, demokrata ogłosił już zwycięstwo.

Ewentualny wybór Abdula El-Sayeda będzie historycznym wydarzeniem w amerykańskiej polityce. W całej historii istnienia Senatu USA żaden muzułmanin nie został jeszcze jego członkiem. Jednocześnie przedstawiciele społeczności muzułmańskiej byli już wcześniej wybierani do Izby Reprezentantów Kongresu.

41-letni Abdul El-Sayed urodził się w stanie Michigan w rodzinie imigrantów z Egiptu. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Columbia, specjalizował się w epidemiologii i badał czynniki społeczne wpływające na zdrowie społeczeństwa.

Przed rozpoczęciem aktywnej działalności politycznej El-Sayed kierował departamentem zdrowia w Detroit. Na tym stanowisku zajmował się kwestiami zdrowia publicznego i organizacją usług medycznych.

Polityk należy do postępowego skrzydła Partii Demokratycznej i opowiada się za daleko idącymi zmianami w polityce społecznej Stanów Zjednoczonych. W szczególności popiera rozszerzenie państwowego programu ubezpieczeń zdrowotnych Medicare na wszystkich Amerykanów, a także likwidację amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej (ICE).

Na szczególną uwagę zasługują jego poglądy dotyczące polityki zagranicznej. El-Sayed sprzeciwia się amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela i ostro krytykuje działania władz izraelskich w Strefie Gazy.

Jednocześnie demokrat ten opowiada się za dalszą pomocą dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Na swojej stronie wyborczej podkreśla konieczność wspierania państw, które bronią się przed atakiem z zewnątrz.

Jeszcze przed wyborami powszechnymi Abdul El-Sayed zwrócił na siebie uwagę nieoczekiwanym wynikiem w prawyborach Partii Demokratycznej. Wyprzedził on doświadczoną polityczkę Hayley Stevens, którą popierała część kierownictwa partii oraz wpływowi darczyńcy.

Po zwycięstwie w prawyborach El-Sayed wezwał swoich partyjnych kolegów do jedności.

„Musimy się zjednoczyć i zrobimy to. Zjednoczymy się, aby przywrócić ten kraj na właściwe tory” – oświadczył polityk.

Amerykańscy komentatorzy polityczni porównują El-Sayeda do burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego. Obu polityków łączą postępowe poglądy, krytyczne podejście do polityki Izraela oraz zdolność do mobilizowania wyborców wbrew stanowisku kierownictwa partii.

Jednocześnie istnieją też różnice: w przeciwieństwie do Mamdaniego, El-Sayyed nie określa się mianem demokratycznego socjalisty.

Zwycięstwo w Michigan ma szczególne znaczenie dla Partii Demokratycznej. Stan ten należy do tzw. stanów wahających się, gdzie poparcie dla dwóch głównych partii jest mniej więcej porównywalne, a wyniki głosowania w znacznym stopniu zależą od stanowiska wyborców niezależnych.

Abdul El-Sayed ubiega się o miejsce obecnego senatora-demokraty Gary'ego Petersa, który postanowił nie ubiegać się o kolejną kadencję.

Jeśli przewaga El-Sayeda utrzyma się po zakończeniu liczenia głosów, nie tylko odniesie on ważne zwycięstwo dla Demokratów, ale także zostanie pierwszym muzułmaninem wybranym do Senatu USA.

Informuje o tym BBC.

Przypomnijmy, że pochodzący z Ukrainy Jewgienij Windman, członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

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