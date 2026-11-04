2026年美国大选：阿卜杜勒·埃尔-赛义德或将成为参议院首位穆斯林议员

民主党进步派代表阿卜杜勒·埃尔-赛义德在密歇根州的美国参议院选举中领先。 这位41岁的埃及裔政客领先于共和党对手，并已宣布胜选。如果投票结果得到确认，他将成为美国参议院历史上首位穆斯林议员。

在79%的选票统计完成后，埃尔-赛义德领先共和党候选人迈克·罗杰斯5个百分点。尽管计票工作仍在进行中，这位民主党人已宣布胜选。

阿卜杜勒·埃尔-赛义德若当选，将成为美国政坛的一件历史性事件。 在美国参议院整个历史上，还从未有一位穆斯林当选为参议员。不过，此前已有穆斯林社区的代表当选为国会众议员。

现年41岁的阿卜杜勒·埃尔-赛义德出生于密歇根州，父母是来自埃及的移民。 他在哥伦比亚大学接受医学教育，专攻流行病学，并研究影响公众健康的社会因素。

在投身政治活动之前，埃尔-赛义德曾担任底特律卫生局局长。在此职位上，他负责公共卫生事务及医疗服务的组织工作。

这位政治家隶属于民主党进步派，主张对美国社会政策进行大规模改革。 特别是，他支持将联邦医疗保险（Medicare）计划覆盖范围扩大至全体美国人，并主张废除美国移民与海关执法局（ICE）。

他的外交政策观点尤为引人注目。埃尔-赛义德反对美国向以色列提供军事援助，并严厉批评以色列当局在加沙地带的行动。

与此同时，这位民主党人支持继续向乌克兰提供援助，以对抗俄罗斯的侵略。他在竞选网站上强调，必须支持那些正在抵御外来侵略的国家。

早在大选之前，阿卜杜勒·埃尔-赛义德就因在民主党初选中取得出人意料的结果而备受瞩目。 他击败了经验丰富的女政治家海莉·史蒂文斯，后者曾得到部分党内领导层和有影响力的捐助者的支持。

在赢得党内初选后，埃尔-赛义德呼吁党内同仁团结一致。

“我们必须团结起来，而且我们一定会做到。我们将团结一致，让这个国家重回正轨，”这位政治家表示。

美国政治评论员将埃尔-赛义德与纽约市长佐赫兰·马姆达尼相提并论。 这两位政治家都秉持进步观点，对以色列的政策持批判态度，并且能够不顾党内领导层的立场，动员选民。

但两者之间也存在差异：与马姆达尼不同，埃尔-赛义德并不自称是民主社会主义者。

在密歇根州的胜利对民主党具有特殊意义。该州属于所谓的“摇摆州”，两大主要政党的支持率大致相当，投票结果在很大程度上取决于独立选民的立场。

阿卜杜勒·埃尔-赛义德正角逐现任民主党参议员加里·彼得斯的席位，后者已决定不再寻求连任。

如果计票结束后埃尔-赛义德仍保持领先优势，他不仅将为民主党赢得一场重要胜利，还将成为首位当选美国参议员的穆斯林。

据BBC报道。

值得一提的是，乌克兰裔的弗吉尼亚州第7选区美国众议员叶夫根·温德曼成功连任国会席位。他以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力可能会如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ预测，在美国蒙大拿州第1选区众议院选举中，民主党人萨姆·福斯塔格胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

关注我们在