Выборы в США-2026: Абдул Эль-Сайед может стать первым мусульманином в Сенате

Представитель прогрессивного крыла Демократической партии Абдул Эль-Сайед лидирует на выборах в Сенат США в штате Мичиган. 41-летний политик египетского происхождения опережает своего республиканского соперника и уже объявил о своей победе. Если результаты голосования подтвердятся, он станет первым мусульманином в истории американского Сената.

После подсчета 79% голосов Эль-Сайед опережал кандидата от Республиканской партии Майка Роджерса на пять процентных пунктов. Несмотря на то, что подсчет бюллетеней еще продолжается, демократ уже заявил о победе.

Возможное избрание Абдула Эль-Сайеда станет историческим событием для американской политики. За всю историю существования Сената США его членом еще ни разу не становился мусульманин. В то же время представители мусульманской общины ранее уже избирались в Палату представителей Конгресса.

41-летний Абдул Эль-Сайед родился в штате Мичиган в семье иммигрантов из Египта. Он получил медицинское образование в Колумбийском университете, специализировался на эпидемиологии и исследовал социальные факторы, влияющие на здоровье населения.

До начала активной политической деятельности Эль-Сайед возглавлял департамент здравоохранения Детройта. На этой должности он занимался вопросами общественного здравоохранения и организации медицинских услуг.

Политик принадлежит к прогрессивному крылу Демократической партии и выступает за масштабные изменения в социальной политике США. В частности, он поддерживает распространение государственной программы медицинского страхования Medicare на всех американцев, а также ликвидацию Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Особое внимание привлекают его взгляды на внешнюю политику. Эль-Сайед выступает против американской военной помощи Израилю и резко критикует действия израильских властей в секторе Газа.

В то же время демократ поддерживает дальнейшую помощь Украине в борьбе против российской агрессии. На своем предвыборном сайте он подчеркивает необходимость поддерживать государства, защищающиеся от внешнего нападения.

Еще до всеобщих выборов Абдул Эль-Сайед привлек внимание неожиданным результатом на праймериз Демократической партии. Он опередил опытную политику Хейли Стивенс, которую поддерживали часть партийного руководства и влиятельные доноры.

После победы на внутрипартийных выборах Эль-Сайед призвал однопартийцев к единству.

«Мы обязаны объединиться, и мы это сделаем. Мы объединимся, чтобы вернуть эту страну», — заявил политик.

Американские политические обозреватели сравнивают Эль-Сайеда с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани. Обоих политиков объединяют прогрессивные взгляды, критическое отношение к политике Израиля и способность мобилизовать избирателей вопреки позиции партийного руководства.

В то же время есть и различия: в отличие от Мамдани, Эль-Сайед не называет себя демократическим социалистом.

Победа в Мичигане имеет особое значение для Демократической партии. Штат относится к так называемым «колеблющимся штатам», где поддержка двух основных партий примерно сопоставима, а результаты голосования в значительной степени зависят от позиции независимых избирателей.

Абдул Эль-Сайед претендует на место действующего сенатора-демократа Гэри Питерса, который решил не баллотироваться на новый срок.

Если преимущество Эль-Сайеда сохранится после завершения подсчета голосов, он не только одержит важную победу для демократов, но и станет первым мусульманином, избранным в Сенат США.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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