Вибори у США-2026: Абдул Ель-Сайєд може стати першим мусульманином у Сенаті

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Представник прогресивного крила Демократичної партії Абдул Ель-Сайєд лідирує на виборах до Сенату США у штаті Мічиган. 41-річний політик єгипетського походження випереджає республіканського конкурента та вже оголосив про свою перемогу. Якщо результати голосування підтвердяться, він стане першим мусульманином в історії американського Сенату.

Після підрахунку 79% голосів Ель-Сайєд випереджав кандидата від Республіканської партії Майка Роджерса на п'ять відсоткових пунктів. Попри те, що підрахунок бюлетенів ще триває, демократ уже заявив про перемогу.

Можливе обрання Абдула Ель-Сайєда стане історичною подією для американської політики. За всю історію існування Сенату США його членом ще не ставав мусульманин. Водночас представники мусульманської громади раніше вже обиралися до Палати представників Конгресу.

41-річний Абдул Ель-Сайєд народився у штаті Мічиган у родині іммігрантів із Єгипту. Він здобув медичну освіту в Колумбійському університеті, спеціалізувався на епідеміології та досліджував соціальні чинники, які впливають на здоров'я населення.

До початку активної політичної діяльності Ель-Сайєд очолював департамент охорони здоров'я Детройта. На цій посаді він займався питаннями громадського здоров'я та організації медичних послуг.

Політик належить до прогресивного крила Демократичної партії та виступає за масштабні зміни в соціальній політиці США. Зокрема, він підтримує поширення державної програми медичного страхування Medicare на всіх американців, а також ліквідацію Імміграційної та митної поліції США (ICE).

Окрему увагу привертають його зовнішньополітичні погляди. Ель-Сайєд виступає проти американської військової допомоги Ізраїлю та різко критикує дії ізраїльської влади в секторі Гази.

Водночас демократ підтримує подальшу допомогу Україні в боротьбі проти російської агресії. На своєму передвиборчому сайті він наголошує на необхідності підтримувати держави, які захищаються від зовнішнього нападу.

Ще до загальних виборів Абдул Ель-Сайєд привернув увагу несподіваним результатом на праймеріз Демократичної партії. Він випередив досвідчену політикиню Гейлі Стівенс, яку підтримували частина партійного керівництва та впливові донори.

Після перемоги на внутрішньопартійних виборах Ель-Сайєд закликав однопартійців до єдності.

«Ми зобов'язані об'єднатися, і ми це зробимо. Ми об'єднаємося, щоб повернути цю країну», – заявив політик.

Американські політичні оглядачі порівнюють Ель-Сайєда з мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані. Обох політиків об'єднують прогресивні погляди, критичне ставлення до політики Ізраїлю та здатність мобілізувати виборців усупереч позиції партійного керівництва.

Водночас є й відмінності: на відміну від Мамдані, Ель-Сайєд не називає себе демократичним соціалістом.

Перемога в Мічигані має особливе значення для Демократичної партії. Штат належить до так званих хитких штатів, де підтримка двох основних партій є приблизно співставною, а результати голосування значною мірою залежать від позиції незалежних виборців.

Абдул Ель-Сайєд претендує на місце чинного сенатора-демократа Гері Пітерса, який вирішив не балотуватися на новий термін.

Якщо перевага Ель-Сайєда збережеться після завершення підрахунку голосів, він не лише здобуде важливу перемогу для демократів, а й стане першим мусульманином, обраним до Сенату США.

Про це повідомляє BBC.

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагаєна виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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