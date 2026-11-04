Екс-підрядник США визнав передачу Ефіопії секретних даних — BBC News

У США 54-річний колишній урядовий підрядник Абрахам Теклу Лемма визнав провину у змові з метою передавання інформації, що стосується національної оборони, іноземному уряду. За даними BBC News, він передавав високосекретні розвідувальні дані посадовцям Ефіопії, зокрема відомості, які, за версією прокуратури, він сподівався використати для виявлення та вбивства бійців із регіону Тиграй під час громадянської війни 2020–2022 років.

Дані із захищених установ

Міністерство юстиції США заявило, що Лемма понад два роки передавав високопосадовцям Ефіопії десятки засекречених документів і фотографій. Він працював підрядником у Державному департаменті, Міністерстві юстиції та Національному управлінні військово-космічної розвідки США, яке відповідає за американські розвідувальні супутники.

За даними обвинувачення, від 2021 року і до арешту в серпні 2023 року Лемма контактував із представниками політичного, військового та розвідувального керівництва Ефіопії. Прокурори стверджують, що він таємно виносив засекречені матеріали із захищених урядових установ, іноді переписуючи чутливу інформацію від руки. Як адміністратор IT-систем він також вилучав електронні розвідувальні файли.

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Супутникові знімки та військові операції

За інформацією прокурорів, передані дані містили супутникові знімки й відомості про військову активність. Лемма надсилав їх ефіопським посадовцям через зашифровані повідомлення. ФБР заявило, що посадовці Ефіопії згодом використовували отримані розвіддані у військових операціях.

У матеріалах суду йдеться, що в грудні 2021 року Лемма написав ефіопському посадовцю про потребу остаточно знищити цих людей, інакше, на його думку, в Ефіопії не буде миру. Пізніше того ж дня він попросив надіслати дрони. За умовами угоди про визнання провини Леммі загрожує до 22 років ув’язнення. Винесення вироку призначене на 14 квітня 2027 року.

Дворічна війна в Ефіопії призвела до загибелі сотень тисяч людей і переміщення мільйонів. Мирна угода, підписана в листопаді 2022 року, завершила конфлікт, який супроводжувався звинуваченнями у масових убивствах, сексуальному насильстві та нападах на цивільних. Однак у вересні бойові дії відновилися: обидві сторони звинуватили одна одну в недотриманні умов домовленості.

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