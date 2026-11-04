在美国，54岁的前政府承包商亚伯拉罕·特克卢·莱马承认犯有共谋向外国政府传递与国防有关信息的罪行。据BBC News报道，他向埃塞俄比亚官员提供了绝密情报数据，其中包括检方称他希望用于识别和杀害提格雷地区战斗人员的信息，这些战斗人员涉及2020年至2022年的内战。

来自受保护设施的数据

美国司法部表示，莱马在两年多时间里向埃塞俄比亚高级官员提供了数十份机密文件和照片。他曾在美国国务院、司法部以及负责美国侦察卫星的美国国家侦察局担任承包商。

根据控方说法，从2021年到2023年8月被捕期间，莱马与埃塞俄比亚政治、军事和情报领导层的代表保持联系。检察官称，他秘密将机密材料带出受保护的政府设施，有时亲手抄写敏感信息。作为IT系统管理员，他还提取了电子情报文件。

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卫星图像与军事行动

据检察官介绍，所传递的数据包括卫星图像和有关军事活动的信息。莱马通过加密信息将这些资料发送给埃塞俄比亚官员。联邦调查局表示，埃塞俄比亚官员后来在军事行动中使用了收到的情报。

法庭文件称，2021年12月，莱马写信给一名埃塞俄比亚官员，称有必要彻底消灭这些人，否则在他看来，埃塞俄比亚将不会有和平。同一天晚些时候，他请求派遣无人机。根据认罪协议，莱马面临最高22年监禁。宣判定于2027年4月14日进行。

埃塞俄比亚持续两年的战争导致数十万人死亡、数百万人流离失所。2022年11月签署的和平协议结束了这场冲突，冲突期间伴随着大规模杀戮、性暴力和袭击平民的指控。然而，9月战斗重新爆发：双方相互指责对方未遵守协议条款。

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