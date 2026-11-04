W Stanach Zjednoczonych 54-letni były rządowy kontrahent Abraham Teklu Lemma przyznał się do winy w sprawie spisku mającego na celu przekazywanie informacji dotyczących obrony narodowej obcemu rządowi. Według BBC News przekazywał on ściśle tajne dane wywiadowcze etiopskim urzędnikom, w tym informacje, które — według prokuratury — miał nadzieję wykorzystać do zidentyfikowania i zabicia bojowników z regionu Tigraj podczas wojny domowej w latach 2020–2022.

Dane z chronionych placówek

Departament Sprawiedliwości USA oświadczył, że Lemma przez ponad dwa lata przekazywał wysokim rangą etiopskim urzędnikom dziesiątki tajnych dokumentów i zdjęć. Pracował jako kontrahent w Departamencie Stanu, Departamencie Sprawiedliwości oraz Narodowym Biurze Rozpoznania USA, które odpowiada za amerykańskie satelity wywiadowcze.

Według oskarżenia od 2021 roku do aresztowania w sierpniu 2023 roku Lemma kontaktował się z przedstawicielami politycznego, wojskowego i wywiadowczego kierownictwa Etiopii. Prokuratorzy twierdzą, że potajemnie wynosił tajne materiały z chronionych placówek rządowych, czasami przepisując wrażliwe informacje odręcznie. Jako administrator systemów IT pobierał także elektroniczne pliki wywiadowcze.

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Zdjęcia satelitarne i operacje wojskowe

Według informacji prokuratorów przekazane dane zawierały zdjęcia satelitarne i informacje o aktywności wojskowej. Lemma wysyłał je etiopskim urzędnikom w zaszyfrowanych wiadomościach. FBI poinformowało, że etiopscy urzędnicy później wykorzystywali otrzymane dane wywiadowcze w operacjach wojskowych.

W dokumentach sądowych stwierdzono, że w grudniu 2021 roku Lemma napisał do etiopskiego urzędnika o potrzebie ostatecznego zniszczenia tych ludzi, ponieważ w przeciwnym razie, jego zdaniem, w Etiopii nie będzie pokoju. Później tego samego dnia poprosił o wysłanie dronów. Zgodnie z umową o przyznaniu się do winy Lemmie grozi do 22 lat więzienia. Ogłoszenie wyroku wyznaczono na 14 kwietnia 2027 roku.

Dwuletnia wojna w Etiopii doprowadziła do śmierci setek tysięcy ludzi i przesiedlenia milionów. Porozumienie pokojowe podpisane w listopadzie 2022 roku zakończyło konflikt, któremu towarzyszyły oskarżenia o masowe zabójstwa, przemoc seksualną i ataki na cywilów. Jednak we wrześniu walki wznowiono: obie strony oskarżyły się nawzajem o nieprzestrzeganie warunków porozumienia.

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