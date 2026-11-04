Ексгравець MLB Тейшейра переміг на виборах у Техасі — The Guardian

У США колишній бейсболіст Марк Тейшейра переміг демократку Крістін Гук на виборах до Палати представників від 21-го округу Техасу. Уранці після голосування він мав 54,5% голосів після підрахунку 99% бюлетенів, повідомляє The Guardian.

Перемога в республіканському окрузі

Тейшейра балотувався від Республіканської партії та представлятиме свій округ у Вашингтоні. Місце в Палаті представників перебуває під контролем республіканців із 1979 року. Раніше його обіймав Чіп Рой, який не висувався на переобрання. До округу входять консервативні райони поблизу Остіна й Сан-Антоніо.

Кампанію Тейшейри підтримали президент США Дональд Трамп і губернатор Техасу Грег Ебботт. Після перемоги Тейшейра написав у X, що представлятиме кожну родину свого округу у Вашингтоні та працюватиме задля майбутнього місцевих громад.

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На сайті кампанії Тейшейра серед іншого обіцяв протидіяти «радикальній woke-індоктринації», захищати права батьків, ліквідувати DEI та відновити патріотичну освіту, засновану на американських і техаських цінностях.

Спортивна кар'єра та інші результати

46-річний Тейшейра народився й виріс у штаті Меріленд, навчався в Технологічному інституті Джорджії. На драфті 2001 року його в першому раунді обрав клуб «Техас Рейнджерс». Також він виступав за «Атланта Брейвз», «Лос-Анджелес Енджелс» і «Нью-Йорк Янкіз». Бейсболіста тричі обирали до Матчу всіх зірок MLB, а 2009 року він разом із «Янкіз» виграв Світову серію.

На виборах у Міннесоті колишня репортерка NFL Мішель Тафоя, яка балотувалася від республіканців до Сенату США, поступилася віцегубернаторці штату, демократці Пеггі Фланаґан. Фланаґан стала першою жінкою з корінних народів Америки, обраною до верхньої палати Конгресу. В Алабамі колишній тренер університетської футбольної команди Томмі Табервілл від республіканців переміг у перегонах за посаду губернатора штату.

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