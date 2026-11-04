前MLB球员特谢拉赢得得州选举——《卫报》

在美国，前棒球运动员马克·特谢拉在得克萨斯州第21选区联邦众议员选举中击败民主党人克里斯汀·胡克。投票次日早晨，在99%的选票完成计票后，他获得了54.5%的选票，《卫报》报道。

在共和党选区获胜

特谢拉以共和党候选人身份参选，将在华盛顿代表其选区。该众议院席位自1979年以来一直由共和党控制。此前该席位由奇普·罗伊担任，他没有竞选连任。该选区包括奥斯汀和圣安东尼奥附近的保守派地区。

特谢拉的竞选活动得到了美国总统唐纳德·特朗普和得克萨斯州州长格雷格·阿博特的支持。获胜后，特谢拉在X上写道，他将在华盛顿代表其选区的每一个家庭，并为当地社区的未来而努力。

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在其竞选网站上，特谢拉还承诺将反对“激进的woke灌输”，保护父母权利，废除DEI，并恢复以美国和得克萨斯价值观为基础的爱国主义教育。

体育生涯及其他结果

46岁的特谢拉在马里兰州出生并长大，曾就读于佐治亚理工学院。在2001年选秀中，他在首轮被得州游骑兵队选中。他还曾效力于亚特兰大勇士队、洛杉矶天使队和纽约洋基队。这名棒球运动员三次入选MLB全明星赛，并于2009年随洋基队赢得世界大赛冠军。

在明尼苏达州选举中，以共和党人身份竞选美国参议员的前NFL记者米歇尔·塔福亚败给了该州副州长、民主党人佩吉·弗拉纳根。弗拉纳根成为首位当选国会上院的美洲原住民女性。在阿拉巴马州，来自共和党的前大学橄榄球队教练汤米·图伯维尔赢得了该州州长选举。

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