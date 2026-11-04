Экс-игрок MLB Тейшейра победил на выборах в Техасе — The Guardian

В США бывший бейсболист Марк Тейшейра победил демократку Кристин Гук на выборах в Палату представителей от 21-го округа Техаса. Утром после голосования он набрал 54,5% голосов после подсчета 99% бюллетеней, сообщает The Guardian.

Победа в республиканском округе

Тейшейра баллотировался от Республиканской партии и будет представлять свой округ в Вашингтоне. Место в Палате представителей находится под контролем республиканцев с 1979 года. Ранее его занимал Чип Рой, который не выдвигался на переизбрание. В округ входят консервативные районы вблизи Остина и Сан-Антонио.

Кампанию Тейшейры поддержали президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт. После победы Тейшейра написал в X, что будет представлять в Вашингтоне каждую семью своего округа и работать ради будущего местных сообществ.

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На сайте своей кампании Тейшейра среди прочего обещал противодействовать «радикальной woke-индоктринации», защищать права родителей, ликвидировать DEI и восстановить патриотическое образование, основанное на американских и техасских ценностях.

Спортивная карьера и другие результаты

46-летний Тейшейра родился и вырос в штате Мэриленд, учился в Технологическом институте Джорджии. На драфте 2001 года его в первом раунде выбрал клуб «Техас Рейнджерс». Также он выступал за «Атланта Брэйвз», «Лос-Анджелес Энджелс» и «Нью-Йорк Янкиз». Бейсболиста трижды выбирали на Матч всех звезд MLB, а в 2009 году он вместе с «Янкиз» выиграл Мировую серию.

На выборах в Миннесоте бывшая репортер NFL Мишель Тафоя, баллотировавшаяся от республиканцев в Сенат США, уступила вице-губернатору штата, демократке Пегги Фланаган. Фланаган стала первой женщиной из числа коренных народов Америки, избранной в верхнюю палату Конгресса. В Алабаме бывший тренер университетской футбольной команды Томми Табервилл от Республиканской партии победил в гонке за пост губернатора штата.

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