Były gracz MLB Teixeira wygrał wybory w Teksasie — The Guardian

W Stanach Zjednoczonych były baseballista Mark Teixeira pokonał demokratkę Christine Hook w wyborach do Izby Reprezentantów z 21. okręgu Teksasu. Rankiem po głosowaniu miał 54,5% głosów po przeliczeniu 99% kart do głosowania, informuje The Guardian.

Zwycięstwo w republikańskim okręgu

Teixeira kandydował z ramienia Partii Republikańskiej i będzie reprezentował swój okręg w Waszyngtonie. Mandat w Izbie Reprezentantów pozostaje pod kontrolą republikanów od 1979 roku. Wcześniej zajmował go Chip Roy, który nie ubiegał się o reelekcję. Okręg obejmuje konserwatywne obszary w pobliżu Austin i San Antonio.

Kampanię Teixeiry poparli prezydent USA Donald Trump i gubernator Teksasu Greg Abbott. Po zwycięstwie Teixeira napisał na X, że będzie reprezentował w Waszyngtonie każdą rodzinę ze swojego okręgu i pracował na rzecz przyszłości lokalnych społeczności.

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Na swojej stronie kampanijnej Teixeira obiecał między innymi przeciwdziałać „radykalnej woke-indoktrynacji”, chronić prawa rodziców, zlikwidować DEI oraz przywrócić patriotyczną edukację opartą na amerykańskich i teksańskich wartościach.

Kariera sportowa i inne wyniki

46-letni Teixeira urodził się i wychował w stanie Maryland, studiował w Georgia Institute of Technology. W drafcie w 2001 roku został wybrany w pierwszej rundzie przez Texas Rangers. Występował także w Atlanta Braves, Los Angeles Angels i New York Yankees. Baseballista trzykrotnie został wybrany do Meczu Gwiazd MLB, a w 2009 roku wraz z Yankees wygrał World Series.

W Minnesocie była reporterka NFL Michele Tafoya, która kandydowała z ramienia republikanów do Senatu USA, przegrała z wicegubernatorką stanu, demokratką Peggy Flanagan. Flanagan została pierwszą rdzenną Amerykanką wybraną do wyższej izby Kongresu. W Alabamie były trener uniwersyteckiej drużyny futbolowej Tommy Tuberville z Partii Republikańskiej wygrał wyścig o stanowisko gubernatora stanu.

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