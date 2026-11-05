俄罗斯学校不应提供意大利传统美食——披萨。俄罗斯总统顾问叶莲娜·扬波尔斯卡表达了这一观点，她认为此类食物有害于儿童健康。

“披萨绝对不该出现在教育机构里。它对学生没有好处。 孩子在父母允许下外出享用披萨以庆祝某个特殊场合是一回事，而学校食堂出售披萨则是完全另一回事。我非常惊讶这种情况竟然会发生，”扬波尔斯卡表示。

这位弗拉基米尔·普京的顾问还呼吁公立教育机构支持国家关于“回归本源”的政策。她强调，俄罗斯拥有丰富的烹饪遗产，特别是传统俄罗斯菜肴，值得让孩子们了解。

在评论用库列比亚卡取代披萨的提议时，扬波尔斯卡指出，并非所有家长都有条件在家中烹制传统菜肴。因此，在她看来，学校应当承担起这一任务。

与此同时，根据Elementaree平台的调查，学校食堂里的披萨恰恰成为了俄罗斯人最怀念的美食。25.7%的受访者表示，它让他们想起了童年。 这里说的并非经典的意大利披萨，而是厚厚的酵母面饼、香肠、蛋黄酱和咸黄瓜的组合。

此前，以告密和发起禁令倡议而闻名的维塔利·博罗丁曾要求将披萨从学校食堂中撤下。他提醒道，意大利被列入对俄罗斯“不友好”的国家名单，并且向乌克兰供应武器。

“一千年来，我们的祖母们一直在烤馅饼，而现在却向我们兜售涂着番茄酱的意大利薄饼……这不仅仅是食物，而是装在纸盒里的‘软实力’，”博罗丁表示。 他呼吁更积极地推广库列比亚基、库尔尼基、罗兹塔加伊等俄罗斯传统美食。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

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