Традиционного итальянского блюда — пиццы — не должно быть в российских школах. Такое мнение высказала советница президента РФ Елена Ямпольская, которая считает, что такая еда наносит вред здоровью детей.

«Пицца — точно не та еда, которая должна присутствовать в учебных заведениях. Она не полезна для учеников. Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, отмечая какое-то событие, и совсем другое — когда пиццу продают в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — заявила Ямпольская.

Советник Владимира Путина также призвала государственные образовательные учреждения поддерживать политику страны по «возвращению своего». Она подчеркнула, что Россия обладает богатым кулинарным наследием, в частности традиционной русской кухней, с которой стоит знакомить детей.

Комментируя предложение заменить пиццу кулебяшкой, Ямпольская отметила, что не все родители имеют возможность готовить традиционные блюда дома. Поэтому, по её мнению, школы должны взять эту задачу на себя.

В то же время, согласно опросу сервиса Elementaree, именно пицца из школьной столовой стала для россиян самым ностальгическим блюдом. 25,7% респондентов заявили, что она напоминает им о детстве. Речь идет не о классической итальянской пицце, а о сочетании толстого дрожжевого теста, колбасы, майонеза и соленого огурца.

Ранее убрать пиццу из школьных столовых требовал Виталий Бородин, известный своими доносами и инициативами по введению запретов. Он напомнил, что Италия входит в список «недружественных» для России стран и поставляет оружие Украине.

«Тысячу лет наши бабушки пекли пироги, а теперь нам продают итальянский лепешек с кетчупом… Это не просто еда, а мягкая сила в картонной коробке», — заявил Бородин. Он призвал активнее популяризировать кулебяки, курьники, растяги и другие традиционные блюда русской кухни.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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