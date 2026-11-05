Tradycyjne włoskie danie – pizza – nie powinno być serwowane w rosyjskich szkołach. Taką opinię wyraziła doradczyni prezydenta RF Olena Jampolska, która uważa, że takie jedzenie szkodzi zdrowiu dzieci.

„Pizza zdecydowanie nie jest potrawą, która powinna być serwowana w placówkach oświatowych. Nie jest ona korzystna dla uczniów. Co innego, gdy dziecko delektuje się nią gdzieś za zgodą rodziców, świętując jakąś okazję, a zupełnie co innego — gdy pizzę sprzedaje się w szkolnym bufecie. Bardzo mnie dziwi, że jest to w ogóle możliwe” — stwierdziła Jampolska.

Doradczyni Władimira Putina wezwała również państwowe placówki oświatowe do wspierania polityki kraju dotyczącej „powrotu do tego, co nasze”. Podkreśliła, że Rosja posiada bogate dziedzictwo kulinarne, w szczególności tradycyjną kuchnię rosyjską, z którą warto zapoznawać dzieci.

Komentując propozycję zastąpienia pizzy kulebiaką, Jampolska zauważyła, że nie wszyscy rodzice mają możliwość przygotowywania tradycyjnych potraw w domu. Dlatego jej zdaniem szkoły powinny wziąć to zadanie na siebie.

Jednocześnie, zgodnie z ankietą serwisu Elementaree, to właśnie pizza ze szkolnej stołówki stała się dla Rosjan daniem budzącym największą nostalgię. 25,7% respondentów stwierdziło, że przypomina im ona dzieciństwo. Nie chodzi tu o klasyczną włoską pizzę, ale o połączenie grubego ciasta drożdżowego, kiełbasy, majonezu i solonego ogórka.

Wcześniej usunięcia pizzy ze szkolnych stołówek domagał się Witalij Borodin, znany ze swoich donosów i inicjatyw dotyczących zakazów. Przypomniał, że Włochy znajdują się na liście krajów „nieprzyjaznych” Rosji i dostarczają broń na Ukrainę.

„Od tysiąca lat nasze babcie piekły placki, a teraz sprzedają nam włoski placek z keczupem… To nie tylko jedzenie, ale miękka siła w kartonowym pudełku” – stwierdził Borodin. Wezwał do aktywniejszego promowania kulebjaków, kurników, rozciagajów i innych tradycyjnych potraw kuchni rosyjskiej.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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