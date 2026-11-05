NASA宇航员杰西卡·沃特金斯率领SpaceX Crew-13任务前往国际空间站，成为首位指挥载人太空任务的黑人女性。载有沃特金斯和另外三名宇航员的Crew Dragon飞船于2026年10月1日由Falcon 9火箭发射升空。Space.com报道。

发射前，沃特金斯称这一事件对NASA和美国而言都是一个重要里程碑。Crew-13是她的第二次太空任务：2022年，她作为Crew-4成员飞往国际空间站。在此次新飞行前，这名宇航员已在太空停留超过200天，而Crew-13任务预计将持续约六个月。

任务指挥官的经验

沃特金斯的职业是地质学家，也有水下宇航员经历，此前还曾职业性地参加橄榄球运动。NASA解释称，鉴于她的太空飞行经验、领导才能以及帮助机组完成任务目标的能力，她被任命为Crew-13指挥官。

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商业宇航员兼地质学家西安·普罗克特表示，沃特金斯的成就对许多人具有意义。普罗克特于2021年私人Inspiration4任务期间成为首位驾驶航天器的黑人女性。她表示，女性和黑人女性在太空机组中担任领导职务十分重要，而多样性会使机组更强大。

太空飞行中的代表性

据Space.com数据，女性约占NASA现役宇航员队伍的45%，种族和族裔少数群体成员约占25%。与此同时，进入过太空的黑人女性仅有六人，其中包括沃特金斯。

普罗克特认为，商业太空飞行的发展扩大了拥有不同经历的人进入太空的机会。她还确信，未来执行飞往月球任务的Artemis计划机组将具有多样性。

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