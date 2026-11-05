Астронавтка NASA Джессика Уоткинс возглавила миссию SpaceX Crew-13 к Международной космической станции и стала первой темнокожей женщиной, командующей пилотируемой космической миссией. Crew Dragon с Уоткинс и еще тремя астронавтами стартовал на ракете Falcon 9 1 октября 2026 года. Об этом сообщает Space.com.

Перед запуском Уоткинс назвала это событие важной вехой как для NASA, так и для страны. Crew-13 стала для нее второй космической миссией: в 2022 году она летала на МКС в составе Crew-4. До нового полета астронавтка провела в космосе более 200 дней, а миссия Crew-13 должна продлиться около шести месяцев.

Опыт командира миссии

Уоткинс по профессии геолог, также у нее есть опыт работы акванавтом, и ранее она профессионально играла в регби. В NASA объяснили, что ее назначили командиром Crew-13 благодаря космическому опыту, лидерским качествам и способности помочь экипажу выполнить цели миссии.

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Коммерческая астронавтка и геолог Сиан Проктор, которая в 2021 году стала первой темнокожей женщиной-пилотом космического корабля во время частной миссии Inspiration4, заявила, что достижение Уоткинс имеет значение для многих людей. По ее словам, присутствие женщин и темнокожих женщин на руководящих должностях в космических экипажах важно, а разнообразие делает экипаж сильнее.

Представительство в космических полетах

По данным Space.com, женщины составляют около 45% действующего корпуса астронавтов NASA, а представители расовых и этнических меньшинств — около 25%. При этом в космосе побывали только шесть темнокожих женщин, среди которых и Уоткинс.

Проктор считает, что развитие коммерческих космических полетов расширило доступ к космосу для людей с разным опытом. Она также выразила уверенность, что будущие экипажи программы Artemis для полетов к Луне будут разнообразными.

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