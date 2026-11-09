В Польше скончался нападающий, устроивший стрельбу в центре Кракова

В Польше скончался 24-летний мужчина, который 7 ноября открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади Кракова. В результате стрельбы погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Самого нападавшего правоохранители ранили во время задержания, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

По данным правоохранительных органов, нападавший был 24-летним гражданином Польши. В субботу он приехал на автомобиле на центральную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. После этого мужчина попытался скрыться, однако во время преследования вступил в перестрелку с полицейскими.

Правоохранители открыли ответный огонь и ранили злоумышленника. Его задержали и доставили в больницу в критическом состоянии. Мужчина перенес несколько операций, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Во время перестрелки также были ранены двое полицейских.

После перестрелки правоохранители провели обыск в квартире 24-летнего мужчины в городе Островец-Свентокшиский.

Там обнаружили тела его отца, матери и 21-летней сестры. По предварительным данным, все трое погибли от огнестрельных ранений.

О смерти мужчины сообщила полиция Польши.

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

Во время операции по задержанию мужчины, причастного к смертоносной стрельбе в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.

Прокуратура Кракова в Польше планирует в воскресенье официально начать расследование нападения на Главной рыночной площади города и квалифицировать дело как деяние террористического характера.

24-летний Михал О., который 7 ноября устроил стрельбу в центре польского Кракова, ещё во время учёбы рисовал сцены жестокого насилия. Его бывшая одноклассница рассказала, что на рисунках мужчина изображал повешенных людей, а также себя с оружием во время нападения на школу.

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