W Polsce zmarł napastnik, który dokonał strzelaniny w centrum Krakowa

W Polsce zmarł 24-letni mężczyzna, który 7 listopada otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a kolejne 15 zostało rannych. Sam napastnik został ranny przez funkcjonariuszy podczas zatrzymania, jednak lekarzom nie udało się uratować mu życia.

Według informacji organów ścigania napastnikiem był 24-letni obywatel Polski. W sobotę przyjechał samochodem na główny plac Krakowa i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Następnie mężczyzna próbował uciec, jednak podczas pościgu doszło do wymiany ognia z policjantami.

Funkcjonariusze otworzyli ogień w odpowiedzi i ranili sprawcę. Został zatrzymany i przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Mężczyzna przeszedł kilka operacji, jednak lekarzom nie udało się uratować mu życia.

Podczas wymiany ognia rannych zostało również dwóch policjantów.

Po strzelaninie funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie mieszkania 24-letniego mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Znaleziono tam ciała jego ojca, matki oraz 21-letniej siostry. Według wstępnych danych cała trójka zginęła na skutek ran postrzałowych.

O śmierci mężczyzny poinformowała polska policja.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie trwała żałoba narodowa.

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

Prokuratura w Krakowie planuje w niedzielę formalnie wszcząć śledztwo w sprawie ataku na Rynku Głównym i zakwalifikować sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym.

24-letni Michał O., który 7 listopada dokonał strzelaniny w centrum polskiego Krakowa, już w czasie nauki rysował sceny brutalnej przemocy. Jego była koleżanka z klasy opowiedziała, że na rysunkach mężczyzna przedstawiał powieszonych ludzi, a także siebie z bronią podczas ataku na szkołę.

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