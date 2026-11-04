Janusz Korwin-Mikke uczestniczył w konferencji w Mińsku — Interia

Polski polityk Janusz Korwin-Mikke uczestniczył w IV Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Eurazjatyckiego w Mińsku na Białorusi. Podczas wydarzenia występowali m.in. Alaksandr Łukaszenka oraz minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Siergiej Ławrow, informuje Interia.

Korwin-Mikke opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje na tle Pałacu Niepodległości w Mińsku. Napisał, że przybył do białoruskiej stolicy, aby przed przyszłorocznymi wyborami w Polsce „ratować to, co jeszcze można uratować”.

Wywiad dla białoruskiego radia

Polityk udzielił także wywiadu Davide Carbonaro z Radia Białoruś. W rozmowie komentował sytuację wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego i mówił o możliwości wojny domowej z powodu sporu dotyczącego tej instytucji.

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Na kilka dni przed wyjazdem Korwin-Mikke wraz z Grzegorzem Braunem uczestniczył w antyrządowym proteście pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wówczas twierdził, że do rozwiązania kryzysu konieczna jest interwencja wojska.

Reakcja przedstawicieli władz

Wizytę polityka na Białorusi skrytykowali przedstawiciele polskiego obozu rządzącego. Rzecznik rządu Adam Szłapka, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, europoseł Krzysztof Brejza, poseł Roman Giertych oraz Arkadiusz Myrcha w swoich wpisach wspominali o jego udziale w proteście, a także o liderach partii Prawo i Sprawiedliwość i Grzegorzu Braunie.

W odpowiedzi Korwin-Mikke stwierdził, że krytycy powinni zdecydować, czy zarzucają mu popieranie Rosji, która, jak twierdzi, dąży do wchłonięcia Białorusi, czy popieranie samej Białorusi. Interia przypomina również, że we wrześniu polityk opublikował zdjęcie z Moskwy, co wywołało kontrowersje.

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