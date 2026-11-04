波兰政治人物扬努什·科尔温-米凯参加了在白俄罗斯明斯克举行的第四届欧亚安全国际会议。白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科以及俄罗斯联邦——侵略国——外交部长谢尔盖·拉夫罗夫等人在活动上发言，Interia报道称。

科尔温-米凯在社交媒体上发布了一张照片，照片中他在明斯克独立宫前摆姿势。他写道，在明年波兰选举前，他来到白俄罗斯首都是为了“拯救仍然可以拯救的东西”。

接受白俄罗斯电台采访

这名政治人物还接受了“白俄罗斯电台”达维德·卡尔博纳罗的采访。在谈话中，他评论了围绕波兰宪法法庭的局势，并谈到因这场涉及该机构的争议而发生内战的可能性。

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在出行前几天，科尔温-米凯与格热戈日·布劳恩一起参加了宪法法庭附近的反政府抗议活动。当时他表示，解决危机需要军队介入。

政府代表的反应

这名政治人物访问白俄罗斯受到波兰执政阵营代表的批评。政府发言人亚当·什瓦普卡、国家资产部长沃伊切赫·巴尔春、欧洲议会议员克日什托夫·布雷伊扎、议员罗曼·盖尔蒂赫和阿尔卡迪乌什·米尔哈在各自的帖文中提到了他参加抗议活动一事，以及法律与公正党领导人和格热戈日·布劳恩。

作为回应，科尔温-米凯表示，批评者应当决定，他们究竟是在指责他支持俄罗斯——据他所说，俄罗斯试图吞并白俄罗斯——还是支持白俄罗斯本身。Interia还提醒称，该政治人物9月曾发布一张来自莫斯科的照片，引发争议。

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