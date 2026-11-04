Польский политик Януш Корвин-Микке посетил IV Международную конференцию по евразийской безопасности в Минске, Беларусь. Среди выступавших на мероприятии были, в частности, Александр Лукашенко и глава МИД Российской Федерации — государства-агрессора — Сергей Лавров, сообщает Interia.

Корвин-Микке опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует на фоне Дворца независимости в Минске. Он написал, что прибыл в белорусскую столицу, чтобы перед выборами в Польше в следующем году «спасать то, что еще можно спасти».

Интервью белорусскому радио

Политик также дал интервью Давиде Карбонаро из «Радио Беларусь». В разговоре он комментировал ситуацию вокруг Конституционного трибунала Польши и говорил о возможности гражданской войны из-за спора относительно этого института.

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За несколько дней до поездки Корвин-Микке вместе с Гжегожем Брауном участвовал в антиправительственном протесте у Конституционного трибунала. Тогда он заявлял, что для разрешения кризиса необходимо вмешательство военных.

Реакция представителей власти

Визит политика в Беларусь раскритиковали представители польского правительственного лагеря. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка, министр государственных активов Войцех Бальчун, депутат Европарламента Кшиштоф Брейза, депутат Роман Гертых и Аркадиуш Мирха в своих публикациях упоминали его участие в протесте, а также лидеров партии «Право и справедливость» и Гжегожа Брауна.

В ответ Корвин-Микке заявил, что критики должны определиться, обвиняют ли они его в поддержке России, которая, по его словам, стремится поглотить Беларусь, или в поддержке самой Беларуси. Interia также напоминает, что в сентябре политик публиковал фотографию из Москвы, что вызвало споры.

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