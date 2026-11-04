Януш Корвін-Мікке відвідав конференцію в Мінську — Interia

Польський політик Януш Корвін-Мікке відвідав IV Міжнародну конференцію з євразійської безпеки в Мінську, Білорусь. Під час заходу виступали, зокрема, Олександр Лукашенко та глава МЗС Російської Федерації — держави-агресора — Сергій Лавров, повідомляє Interia.

Корвін-Мікке опублікував у соцмережах фотографію, на якій позує на тлі Палацу незалежності в Мінську. Він написав, що прибув до білоруської столиці, аби перед виборами в Польщі наступного року «рятувати те, що ще можна врятувати».

Інтерв’ю білоруському радіо

Політик також дав інтерв’ю Давіде Карбонаро з «Радіо Білорусь». У розмові він коментував ситуацію навколо Конституційного трибуналу Польщі та говорив про можливість громадянської війни через суперечку щодо цієї інституції.

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За кілька днів до поїздки Корвін-Мікке разом із Гжегожем Брауном брав участь в антиурядовому протесті біля Конституційного трибуналу. Тоді він заявляв, що для розв’язання кризи необхідне втручання війська.

Реакція представників влади

Візит політика до Білорусі розкритикували представники польського урядового табору. Речник уряду Адам Шлапка, міністр державних активів Войцех Бальчун, євродепутат Кшиштоф Брейза, депутат Роман Ґертих та Аркадіуш Мирха у своїх дописах згадували його участь у протесті, а також лідерів партії «Право і справедливість» і Гжегожа Брауна.

У відповідь Корвін-Мікке заявив, що критики мають визначитися, чи закидають йому підтримку Росії, яка, за його словами, прагне поглинути Білорусь, чи підтримку самої Білорусі. Interia також нагадує, що у вересні політик публікував фото з Москви, що спричинило суперечки.

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