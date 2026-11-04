Republikanie stracili Teksas w wyborach uzupełniających w USA, informuje Der Spiegel. Publikacja nazywa ten stan jedną z najważniejszych politycznych twierdz Partii Republikańskiej.

Zmiana równowagi politycznej

Der Spiegel określa wynik jako wyborcze trzęsienie ziemi dla republikanów i pisze, że upadła prawdopodobnie ich najważniejsza polityczna twierdza. Według oceny publikacji, po dekadach rządów jednej partii stan stoi przed epokową zmianą.

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Publikacja mówi o zwycięstwie Talarico, a noc wyborczą nazywa historyczną. Artykuł poświęcono przyczynom, dla których republikanie, według oceny Der Spiegel, ponieśli porażkę w stanie.

Materiał z Austin

Artykuł przygotował Frank Hornig w Austin. Publikacja jest datowana na 4 listopada 2026 roku. W nagłówku publikacji wynik ten powiązano z wyborami uzupełniającymi w USA oraz utratą republikańskiego bastionu w Teksasie.

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