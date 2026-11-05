W USA prezydent Donald Trump po porażce Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych zadeklarował gotowość do szukania porozumienia z demokratami. Jak informuje Interia, były to pierwsze komentarze prezydenta dla dziennikarzy po zakończeniu głosowania.

Trump powiedział, że strony prawdopodobnie będą mogły dojść do porozumienia. W rozmowie z CNBC stwierdził również, że może współpracować z demokratami w wielu kwestiach — w znacznie większej liczbie, niż ludzie sądzą.

Stanowisko w sprawie ceł

Jednocześnie prezydent USA podkreślił, że nie jest gotowy na kompromis w sprawie zniesienia ceł. Według niego rezygnacja z nich mogłaby uniemożliwić powstanie wielu fabryk w kraju.

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Dziennikarz CNBC, który rozmawiał z Trumpem, ocenił, że prezydent dąży do znalezienia wspólnego języka z demokratami, zanim w przyszłym roku przejmą oni kontrolę nad Kongresem. Według tej oceny Trump był nastawiony pojednawczo.

Wcześniejsze oświadczenia i impeachment

Przed wyborami Trump oświadczył, że w przypadku zwycięstwa demokratów będzie blokował ich inicjatywy ustawodawcze, dopóki nie uzyska potrzebnych mu ustępstw. Wówczas dopuszczał, że stanie się „panem weta”, a po serii wet strony ostatecznie zawrą porozumienie.

W środę Trump ostrzegł również demokratów przed rozpoczęciem procedury impeachmentu, twierdząc, że „zniszczyłoby to Partię Demokratyczną”. Do ostatecznego usunięcia prezydenta ze stanowiska potrzebne jest poparcie dwóch trzecich Senatu, a demokraci nie mają takiej liczby głosów.

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