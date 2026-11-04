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Республіканці втратили Техас на проміжних виборах у США — Der Spiegel

UA.NEWS 04 Листопада 2026 11:35
Республіканці втратили Техас на проміжних виборах у США — Der Spiegel

Республіканці втратили Техас на проміжних виборах у США, повідомляє Der Spiegel. Видання називає штат однією з найважливіших політичних твердинь Республіканської партії.

Зміна політичного балансу

Der Spiegel характеризує результат як виборчий землетрус для республіканців і пише, що впала, ймовірно, їхня найважливіша політична твердиня. За оцінкою видання, після десятиліть однопартійного правління штат стоїть перед епохальною зміною.

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У публікації йдеться про перемогу Таларіко, а ніч виборів там названо історичною. Стаття присвячена причинам, через які республіканці, за оцінкою Der Spiegel, зазнали поразки у штаті.

Матеріал з Остіна

Статтю підготував Франк Горніг в Остіні. Публікацію датовано 4 листопада 2026 року. У заголовку публікації цей результат пов’язано з проміжними виборами у США та втратою республіканського оплоту в Техасі.

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