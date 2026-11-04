Республиканцы потеряли Техас на промежуточных выборах в США, сообщает Der Spiegel. Издание называет штат одной из важнейших политических крепостей Республиканской партии.

Изменение политического баланса

Der Spiegel характеризует результат как электоральное землетрясение для республиканцев и пишет, что пала, вероятно, их важнейшая политическая крепость. По оценке издания, после десятилетий однопартийного правления штат стоит перед эпохальными переменами.

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В публикации говорится о победе Таларико, а ночь выборов там названа исторической. Статья посвящена причинам, по которым республиканцы, по оценке Der Spiegel, потерпели поражение в штате.

Материал из Остина

Статью подготовил Франк Хорниг в Остине. Публикация датирована 4 ноября 2026 года. В заголовке публикации этот результат связан с промежуточными выборами в США и потерей республиканского оплота в Техасе.

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