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Парламентська директорка фракції «Зелених» Ірене Міхаліч піддала жорсткій критиці виступ колишньої речниці Президента України Юлії Мендель на заході ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Бундестазі.

За словами німецької політикині, Мендель і виступі вдалася до перекладання ролей жертви й агресора, а АдН використала це для проросійської діяльності в парламенті, що є образою для жертв війни в Україні.

«Мендель виправдовує злочинний акт і водночас удає, ніби заручниця повинна припинити чинити опір, щоб захоплення заручників завершилося. Таке перекручування фактів просто огидне і не має місця в залах німецького Бундестагу», — заявила політикиня.

Крім того, Міхаліч закликáла до суворішої перевірки гостей Бундестагу, звернувши увагу на наявність занепокоєнь щодо осіб, яких дружня країна звинувачує у державній зраді, згадавши також про скасування допуску Мендель до виступу в Європарламенті у вересні. У відповідь адміністрація Бундестагу зазначила, що перевірка надійності відвідувачів проводиться для мінімізації ризиків безпеки, проте незавершені процедури чи санкції у третіх країнах зазвичай не впливають на її результати.

Джерело: Welt.

Раніше охорона не дозволила колишній прессекретарці Президента України Юлії Мендель потрапити до будівлі Європейського парламенту у Страсбурзі, де 16 вересня вона планувала виступити на заході за участю представників німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишній речниці Президента України Юлії Мендель. Слідчі інкримінують фігурантці правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель.

Міністерство закордонних справ України закликало французьку медіаспільноту уважно та критично ставитися до заяв колишньої речниці президента Юлії Мендель. У відомстві наголосили, що не варто дозволяти вводити себе в оману її висловлюваннями.

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