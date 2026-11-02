在波兰，众议院议长Włodzimierz Czarzasty表示，他将就专栏作家Rafał Ziemkiewicz针对Maciej Berek发布的一则帖文向检方提出申诉。正如Interia报道，Czarzasty强调，国家不能对这种言论置之不理。

针对Berek的帖文

此事涉及Ziemkiewicz于2026年10月31日发布的一则消息。这是对Berek公布的一段视频的回应，该视频记录了波兰总统Karol Nawrocki参与的、发生在宪法法庭大楼内的周五事件。

作为对该视频的回应，Ziemkiewicz写道：“Będziesz wisiał”。Czarzasty在宣布打算就该专栏作家向检方提交申诉时引用了这则帖文。

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关于宪法法庭的表态

在评论宪法法庭周边的局势时，Czarzasty表示，Nawrocki——他称其为“残酷联盟”的庇护人——知道，如果法庭开始依法行事，就会提醒总统，其权力受到宪法限制。

这位众议院议长还称，该联盟如他所言，是为权力而非为价值观而斗争的联盟。他声称，在宪法法庭发生的事件中，总统对一名女性使用了身体暴力，在走廊中大喊大叫，最终未取得结果便离开了大楼。

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