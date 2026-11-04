Decision Desk HQ预测，共和党人吉姆·施瓦茨特尔将在佛罗里达州第19国会选区的美国众议院选举中获胜。根据这一预测，他将击败民主党候选人维克托·阿里亚斯，从而维持共和党对该州西南部这一选区的控制。

接替拜伦·唐纳兹

如果该预测得到确认，施瓦茨特尔将在众议院接替共和党人拜伦·唐纳兹，后者放弃了议席以竞选州长。《国会山报》报道了此次选举的结果。

在投票日之前，Decision Desk HQ将该选区评估为共和党的安全选区。该选区包括佛罗里达州李县和科利尔县的部分地区。

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初选和筹款

长期居住在佛罗里达州西南部并拥有一家广播电台的施瓦茨特尔，于8月赢得共和党初选。他的竞争对手包括前众议员克里斯·柯林斯和麦迪逊·考索恩，以及前伊利诺伊州参议员吉姆·奥伯怀斯。

获得总统唐纳德·特朗普支持的保守派活动人士卡塔琳娜·劳夫，在初选中获得约22%的选票。施瓦茨特尔获得约29%。

根据提交给美国联邦选举委员会的报告，施瓦茨特尔为竞选筹集了约280万美元，而阿里亚斯筹集的资金不足7万美元。

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