Decision Desk HQ прогнозирует победу республиканца Джима Шварцтеля на выборах в Палату представителей США в 19-м избирательном округе Флориды. Согласно этому прогнозу, он побеждает кандидата от Демократической партии Виктора Ариаса, сохраняя республиканский контроль над округом на юго-западе штата.

Замена Байрону Дональдсу

Если прогноз подтвердится, Шварцтель заменит в Палате представителей республиканца Байрона Дональдса, который отказался от мандата, чтобы баллотироваться на должность губернатора. О результатах гонки сообщает The Hill.

Перед днем голосования Decision Desk HQ оценивала этот округ как безопасный для Республиканской партии. В него входят части округов Ли и Колльер во Флориде.

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Праймериз и финансирование

Шварцтель, который давно живет на юго-западе Флориды и владеет радиостанцией, победил на республиканских праймериз в августе. Среди его соперников были бывшие члены Палаты представителей Крис Коллинз и Мэдисон Которн, а также бывший сенатор штата Иллинойс Джим Обервайс.

Консервативная активистка Каталина Лауф, которую поддержал президент Дональд Трамп, получила около 22% голосов на праймериз. Шварцтель набрал примерно 29%.

Согласно отчетам, поданным в Федеральную избирательную комиссию США, Шварцтель привлек на кампанию около 2,8 млн долларов, тогда как Ариас — менее 70 тыс. долларов.

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