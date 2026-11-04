Байрон Дональдс победил на выборах губернатора Флориды — The Guardian

Республиканец Байрон Дональдс победил демократа Дэвида Джолли на выборах губернатора Флориды в США и станет первым темнокожим губернатором штата. Он сменит Рона Десантиса, который покинет должность в январе из-за ограничений по количеству сроков. Об этом сообщает The Guardian.

Поддержка Трампа и Десантиса

В заключительные дни кампании Дональдса поддержал президент США Дональд Трамп: они дважды вместе выступали на митингах в Форт-Майерсе и Дейтона-Бич. Дональдс также подчеркивал поддержку со стороны Десантиса и называл свою кампанию продолжением успешной эпохи его губернаторства.

Обе партии считали эти выборы важными после восьми лет руководства Десантиса штатом. Бывший президент Билл Клинтон агитировал в поддержку Джолли, а также выступил на мероприятии по сбору средств для его кампании, которое принесло 3 млн долларов. Барак Обама поддержал кандидатуру Джолли.

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Стоимость жизни и работа законодателей

Джолли строил кампанию вокруг высокой стоимости жизни во Флориде, в частности роста расходов на жилье и страхование недвижимости. Почти 70% участников сентябрьского опроса назвали экономическое давление и доступность жилья главными проблемами.

Новый губернатор возглавит штат, где экономический рост и увеличение численности населения способствовали повышению расходов и вынудили многих людей уехать. Республиканцы имеют квалифицированное большинство в законодательном собрании Флориды, хотя руководители Палаты представителей и Сената штата заявляли о намерении действовать более независимо.

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