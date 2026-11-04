В США конгрессмен-демократ Дон Дэвис, по прогнозу Decision Desk HQ, сохранит место в Палате представителей от 1-го избирательного округа Северной Каролины. Как сообщает The Hill, он опережал республиканку Лори Бакхаут на два процентных пункта после поступления данных по 93% голосов.

Предварительные результаты голосования

По состоянию на 00:16, согласно данным Decision Desk HQ, Дэвис набирал 49% голосов, а Бакхаут — 47%. Издание отмечает, что действующий конгрессмен уже побеждал Бакхаут на выборах 2024 года — еще до изменения границ округа.

В прошлом году 1-й округ Северной Каролины был перекроен в рамках инициированного республиканцами перераспределения избирательных округов. В него включили общины, которые исторически поддерживали кандидатов Республиканской партии.

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Позиции Дэвиса в Конгрессе

Дэвис — ветеран Военно-воздушных сил США и мирянин-служитель Пресвитерианской церкви, работающий в Палате представителей второй срок. The Hill характеризует его как центристского демократа. Он был среди 14 демократов, которые в этом году поддержали подготовленный республиканцами законопроект в сфере сельского хозяйства.

Конгрессмен также поддерживал двухпартийные законодательные инициативы по расширению ресурсов для ветеранов и укреплению отношений США с Израилем. Во время кампании Дэвис обещал добиваться снижения стоимости рецептурных лекарств, расширения доступного жилья, инвестиций в сельскую инфраструктуру и образование, а также улучшения услуг для ветеранов.

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