在美国，据Decision Desk HQ预测，民主党众议员唐·戴维斯将保住北卡罗来纳州第1国会选区的联邦众议院席位。正如《国会山报》报道，在收到93%选票的数据后，他以两个百分点领先共和党人劳里·巴克豪特。

初步投票结果

截至00:16，根据Decision Desk HQ的数据，戴维斯获得49%的选票，巴克豪特获得47%。该媒体指出，这名现任众议员已在2024年选举中击败过巴克豪特，当时选区边界尚未调整。

去年，北卡罗来纳州第1选区作为共和党发起的选区重新划分的一部分被重新划定。历史上支持共和党候选人的社区被纳入该选区。

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戴维斯在国会的立场

戴维斯是美国空军退伍军人，也是长老会的平信徒牧师，目前在众议院担任第二届议员。《国会山报》将他描述为中间派民主党人。他是今年支持共和党起草的农业法案的14名民主党人之一。

这名众议员还支持旨在扩大退伍军人资源以及加强美国与以色列关系的两党立法倡议。竞选期间，戴维斯承诺将推动降低处方药价格、扩大可负担住房、投资农村基础设施和教育，以及改善退伍军人服务。

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