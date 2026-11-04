塞浦路斯议会机构委员会已启动审查，调查政府部门如何对文件进行保密分类。导火索是一份关于计划为总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯购置新防弹豪华轿车的文件泄露，Cyprus Mail报道称。

一份带有议会印章的文件于9月流入媒体，此前财政委员会闭门批准拨款59万欧元购买该车辆。赫里斯托祖利季斯表示，他并不知道这一计划，并指责议会中身份未明的势力泄露信息，意图在政治上损害他。政府副发言人扬尼斯·安东尼乌强调，重点应放在公布被送交议会的机密文件这一问题上。

围绕过度保密的争议

Alma议员艾琳·哈拉兰比杜表示，政府将议员提交的请求标记为机密，以规避透明度。她还表示，Alma计划提交一项法案，以限制她所称的行政部门滥权。作为例子，这名议员提到了一份未成年人成瘾治疗方案；她称，该方案也被标记为机密。

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委员会主席、Disy议员德米特里斯·德米特里乌承认，公众缺乏对议会的信任，并表示议员曾多次要求提供机密文件以供审查，但行政部门拒绝了。法律服务部门代表德娜·西奥多鲁表示，该部门在收到的文件中发现滥用情况，并将问题与信息分类和个人数据保护之间的混淆联系起来。

车辆采购

国家安全主管、陆军中校阿莱克西斯·哈吉普罗科皮斯表示，泄露敏感机密信息的人员将被追究责任。他说，一项新法令直接规定了谁有权对文件进行保密分类，而泄密调查属于警方管辖。

内阁于7月16日批准了购车计划。现用总统豪华轿车自2019年起投入使用，用作备用的车辆则自2010年起投入使用。安东尼乌表示，可用资金为59.5万欧元，而车辆最终价格在谈判后仍可能发生变化。

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