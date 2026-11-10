保罗·麦卡特尼跻身亿万富翁行列，并跻身全球最富有的三位音乐人之列

前披头士乐队成员保罗·麦卡特尼爵士正式跻身《福布斯》评选的音乐界亿万富翁榜单。 他的净资产估计约为14亿美元，这使他在全球最富有的音乐人排行榜中位列第三。

麦卡特尼的主要财富来源于MLP Communications——这家由他于1969年创立的唱片公司。该公司负责管理他的音乐作品库，同时也管理其他艺人的版权。

凭借14亿美元的净资产，保罗·麦卡特尼爵士在世界最富有的音乐人中排名第三，仅次于泰勒·斯威夫特（20亿美元）和Jay-Z（28亿美元）。

收购巴迪·霍利等艺术家的曲库，以及百老汇音乐剧和流行圣诞歌曲的乐谱，为保罗·麦卡特尼的财富做出了重大贡献，金额高达近25亿美元。

值得注意的是，麦卡特尼特别拥有以下著名圣诞歌曲的版权：It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas、《The Christmas Song》（Chestnuts Roasting On An Open Fire）、Wonderful Christmastime、《Blue Christmas》以及《Baby, It’s Cold Outside》。

此外，作为披头士乐队（The Beatles）的四位成员之一，保罗·麦卡特尼还享有Apple Corps控股公司25%的利润分成。 该公司每年通过流媒体、黑胶唱片销售以及乐队周边商品销售，创造5000万美元的收入。 据《福布斯》估算，这部分股份对每位披头士成员（或其继承人）的价值均超过1.5亿美元。 此外，这位音乐人还凭借其在披头士乐队歌曲版权中的份额，每年获得1000万美元。过去二十年间，他一直为此展开法律斗争。该资产估值至少为2亿美元。

他的总资产还包括全球巡演收入、遍布世界各地的房地产，以及包含雷内·马格利特和巴勃罗·毕加索画作的艺术品收藏。

保罗·麦卡特尼爵士依然活跃在音乐界：今年5月，他发行了第20张个人专辑《The Boys of Dungeon Lane》。 此外，还拍摄了一部关于他的纪录片《Man on the Run》，该片详细记录了这位音乐家在离开披头士乐队并组建摇滚乐队“Wings”后的生活。

值得注意的是，早在《福布斯》正式统计之前，保罗·麦卡特尼就被视为亿万富翁。事实上，他于2024年5月首次凭借权威的《星期日泰晤士报富豪榜》跻身英国亿万富翁之列。 当时他的净资产估算为13亿美元，但该数额为合并计算——既包括保罗本人的资产，也包含其妻子的资本。《福布斯》则只评估个人净资产。 因此，只有当他名下的音乐版权、房地产以及个人巡演收入总和单独突破14亿美元大关后，他才被正式认定为亿万富翁。

《福布斯》报道了这一消息。

麦卡特尼和斯塔尔将在拉斯维加斯同台演出——《滚石》杂志报道。

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