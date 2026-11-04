密歇根州当选美国参议员阿卜杜勒·埃尔-赛义德在选举日与天空新闻美国记者詹姆斯·马修斯发生激烈争执。这名民主党人询问该记者是否登记在密歇根州投票，在得到否定回答后表示，他看不出有任何理由与其交谈，据《国会山报》报道。

选举期间的争执

马修斯试图向埃尔-赛义德提问有关美国参议院选举的问题。该记者解释说，他正在报道这场选举，而他认为其结果对全世界都很重要。作为回应，埃尔-赛义德表示，他希望在英国获得零票，因为他没有在那里参选。因此，他说，他对该记者的观点或问题都不感兴趣。

谈话期间，埃尔-赛义德拍手以强调自己的话，将双手放在马修斯的肩膀上，并要求他停止“骚扰”自己。该记者回应称，他不是在骚扰这名政治人物，而是在向他提问。

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英国记者的反应

这段争执视频在社交媒体上传播，获得数百万次观看，并引发数名知名英国记者的批评。电视主持人皮尔斯·摩根称埃尔-赛义德的行为令人可悲且非常居高临下，并在X上写道，这位未来参议员应对英国和天空新闻记者表现出更多尊重。

天空新闻特别记者亚历克斯·克劳福德为马修斯辩护，强调密歇根州和美国发生的事件在该国境外也很重要。埃尔-赛义德击败了获得唐纳德·特朗普支持的共和党人迈克·罗杰斯，成为首位当选美国参议院的穆斯林美国人。

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