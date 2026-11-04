Abdul El-Sayed, wybrany senator USA ze stanu Michigan, wdawał się w napięty spór z korespondentem Sky News w USA Jamesem Matthewsem w dniu wyborów. Demokrata zapytał dziennikarza, czy jest zarejestrowany do głosowania w Michigan, a po negatywnej odpowiedzi stwierdził, że nie widzi powodu, by z nim rozmawiać, informuje The Hill.

Spór podczas wyborów

Matthews próbował zadać El-Sayedowi pytanie o wyścig do Senatu USA. Dziennikarz wyjaśnił, że relacjonuje wybory, których wynik, jak powiedział, ma znaczenie dla całego świata. W odpowiedzi El-Sayed powiedział, że chce otrzymać w Wielkiej Brytanii zero głosów, ponieważ tam nie kandyduje. Dlatego, jak stwierdził, nie interesują go opinia dziennikarza ani jego pytania.

Podczas rozmowy El-Sayed klaskał w dłonie, aby podkreślić swoje słowa, położył obie ręce na ramionach Matthewsa i poprosił go, by przestał go „nękać”. Korespondent odpowiedział, że nie nęka polityka, lecz zadaje mu pytania.

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Reakcja brytyjskich dziennikarzy

Wideo ze sporu rozpowszechniono w mediach społecznościowych, gdzie zebrało miliony wyświetleń i wywołało krytykę ze strony kilku znanych brytyjskich dziennikarzy. Prezenter telewizyjny Piers Morgan nazwał zachowanie El-Sayeda żałosnym i bardzo protekcjonalnym oraz napisał na X, że przyszły senator powinien okazywać więcej szacunku Wielkiej Brytanii i dziennikarzowi Sky News.

Specjalna korespondentka Sky News Alex Crawford stanęła w obronie Matthewsa, podkreślając, że wydarzenia w Michigan i USA mają znaczenie także poza granicami kraju. El-Sayed pokonał republikanina Mike'a Rogersa, wspieranego przez Donalda Trumpa, i został pierwszym muzułmańskim Amerykaninem wybranym do Senatu USA.

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