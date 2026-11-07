加拿大外长向拉夫罗夫表示，绑架儿童和袭击平民的行为绝不可接受

加拿大外交部长安妮塔·阿南德借G20会议之机，亲自向谢尔盖·拉夫罗夫阐述了渥太华方面对绑架乌克兰儿童、炮击平民以及袭击能源基础设施等行为的立场。 她强调，如果不是出于自身意愿，她绝不会邀请俄罗斯外长参加任何会议。

加拿大外交部长安妮塔·阿南德在渥太华发表了上述声明。

“上周在亚特兰大举行的G20会议上，我与谢尔盖·拉夫罗夫面对面而坐。我本不会邀请谢尔盖·拉夫罗夫参加任何加拿大主办或由加拿大承办的会议，但鉴于他受邀参加了G20会议， 我借此机会直言不讳地谴责了俄罗斯对乌克兰发动的非法战争，”阿南德表示。

她补充说，还向俄罗斯外长指出了“与绑架乌克兰儿童、袭击乌克兰能源基础设施以及多次炮击平民有关的极其不负责任的行为”。

据阿南德称，她还与印度外长就黑海地区实施停火制度进行了讨论。

“讨论的重点是将这一停火协议与针对能源基础设施（包括核设施）的停火结合起来，”据乌克兰通讯社报道，加拿大外长指出。

此前，拉夫罗夫在美国就针对俄罗斯的制裁向特朗普表达了不满。

英国外交大臣埃德·米利班德在美国亚特兰大举行的G20外长会议上，直接对俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示， 并表示俄罗斯是针对乌克兰战争的侵略者，且注定无法取胜。

欧盟外交事务负责人卡娅·卡拉斯表示，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在美国举行的G20外长会议上，未表现出任何就结束乌克兰战争进行和平谈判的意愿。

在美国亚特兰大举行的G20外长会议的组织者取消了集体合影环节，原因是多个国家的代表拒绝与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫一同入镜。

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