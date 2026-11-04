2026年11月4日，英国最高法院驳回了普里瓦特银行（PrivatBank）前所有者伊戈尔·科洛莫伊斯基和根纳季·博戈柳博夫关于就强制向国有银行追缴逾30亿美元的裁决继续上诉的请求。 因此，该支付裁决仍然有效，普里瓦特银行正准备启动强制执行程序。

英国法院未给予这两位商人继续提起上诉的机会，因此本案中不再对他们的申诉进行进一步审理。

法院于2026年10月29日作出了相关裁决。关于驳回上诉许可的决定已于11月3日在最高法院的官方登记册上公布。 具体而言，涉及两起诉讼：UKSC/2026/0102（伊戈尔·科洛莫伊斯基提起的申诉）和UKSC/2026/0125（根纳季·博戈柳博夫提起的申诉）。

英国法院解释称，普里瓦特银行前所有者的申诉并未涉及需要由最高法院审理的具有普遍社会意义的法律问题。 因此，英国法院的先前裁决仍然有效，而被告在英国司法体系内对这些裁决提出上诉的途径已用尽。

该银行前所有者需支付多少赔偿金

根据英格兰高等法院2025年11月10日的裁决，伊戈尔·科洛莫伊斯基和根纳季·博戈柳博夫必须向普里瓦特银行支付超过30亿美元。该金额由几部分组成。

主要赔偿金额为17.61957792亿美元。此外，法院还责令前所有者支付11.900830824亿美元的利息。 此外，还单独规定了一笔7640万英镑的预付款，用于支付普里瓦特银行的诉讼费用，该金额在判决作出时约合9960万美元。

此外，法院规定，若未按时执行判决，将进一步计收利息。因此，被告最终需支付的金额可能会更高。

另需指出，最初该行前所有者本应在2025年11月24日前履行判决。然而，债务方并未在规定期限内自愿清偿债务。

英国法院作出了哪些裁定

该诉讼涉及2013年至2014年期间普里瓦特银行（PrivatBank）开展的业务，当时该金融机构由科洛莫伊斯基和博戈柳博夫控制。根据案卷材料，通过向关联公司提供贷款的渠道，大量资金被从银行转移出去。

具体而言，该银行向前所有者控制的企业提供了贷款。 随后，所获资金被用于为被告的其他业务提供融资。与此同时，部分先前发放的贷款名义上通过新贷款的资金进行了偿还。以此制造了资金归还的假象，但实际上银行资金仍被继续挪用。

2025年7月30日，英格兰及威尔士高等法院裁定，科洛莫伊斯基和博戈柳博夫应对非法侵占普里瓦特银行约19亿美元资金承担连带责任（该金额未计入部分移交银行资产的价值）。 在审理过程中，被告坚称大部分资金已归还，因此银行据称未遭受相应损失。然而，法院驳回了这些论点，认定将后续非法交易所得用于偿还先前债务，并不能消除对银行造成的损害。

2026年5月22日，英格兰及威尔士上诉法院维持了原判。此后，科洛莫伊斯基和博戈柳博夫向英国最高法院提起上诉，但遭驳回。

乌克兰能否获得超过30亿美元

英国最高法院的裁决为后续强制执行判决铺平了道路，且在英国常规上诉程序范围内，该判决不会面临被撤销的风险。 但这并不意味着超过30亿美元的款项会自动且立即汇入银行账户。要收回资金，必须通过扣押被告资产的程序进行追偿。

如果财产位于英国境外，可能需要在相关国家采取单独的法律行动。

顺便提一下，早在2017年12月，英国法院就已下达全球冻结被告资产的命令，旨在防止其在案件审理期间转移资产。 而普里瓦特银行此前曾表示，计划通过在不同司法管辖区对前所有者的资产进行追索，以强制执行该法院判决。

背景

2016年12月，普里瓦特银行因资本问题及金融机构稳定性面临威胁而被国有化。国家为此投入了大量预算资金用于其增资。

一年后，该金融机构向英格兰高等法院提起诉讼，起诉伊戈尔·科洛莫伊斯基、根纳季·博戈柳博夫及其关联的六家公司。 该银行要求赔偿其声称因2013至2014年间非法金融交易而遭受的损失。 这场诉讼持续了近九年，成为英国法院审理过的最大规模金融欺诈案件之一。

2025年7月，法院实质上支持了普里瓦特银行的诉求，并于11月确定了赔偿金额。 2026年5月，上诉法院维持了原判。英国最高法院此次的驳回裁决，为前所有者试图通过英国司法上诉体系推翻该判决的努力画上了句号。

据UNN援引普里瓦特银行新闻处及英国最高法院官方数据报道。

需要指出的是，英国法院已确认向普里瓦特银行前所有者追偿30亿美元。

科洛莫伊斯基表示，美元兑格里夫纳汇率可能达到150。

法院驳回了伊戈尔·科洛莫伊斯基关于将羁押措施改为较轻形式的申请，并裁定其羁押至5月1日。该商人的保释金减少了近8亿格里夫纳，现为11亿格里夫纳。这一信息来自3月3日庭审期间的法院裁决。

乌克兰商人伊戈尔·科洛莫伊斯基在基辅谢甫琴科区法院的庭审中向法官表示，有人“向她塞了一份由罪犯伪造的鉴定报告”。

伊戈尔·科洛莫伊斯基称，袭击“Kvartal-95”工作室前共同所有人蒂穆尔·明迪奇的行凶者，据称是在乌克兰驻以色列大使馆获得了用于实施暗杀的武器。

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