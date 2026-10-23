Коломойський заявив про можливий курс долара по 150 грн

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Бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання висловився про можливе перемир’я з Росією та економічні перспективи України.

«Перемир’я — так, добре. Що робити з армією? Це перше питання. Що з чоловіками за кордоном? Друге. І найголовніше — третє: Європа продовжуватиме давати гроші? Коли почнеться мир?» — заявив він.

Коломойський також звернув увагу на проблеми з експортом зерна та металургійної продукції й можливий дефіцит зовнішньої торгівлі.

«Який реальний курс гривні сьогодні до долара? Ну, подумайте самі. 60? Я думаю, 150. 150 — це без паніки», — сказав бізнесмен, додавши, що наявних резервів може вистачити приблизно на рік для підтримання валютного курсу.

Водночас Коломойський скептично оцінив перспективи переговорів із Росією: «До переговорів я ставлюся абсолютно індиферентно, знаючи наперед, що нічого з цього не вийде».

Зазначені оцінки є особистою думкою бізнесмена, а не офіційним прогнозом курсу валют.

Суд відмовив Ігорю Коломойському у зміні запобіжного заходу на більш м’який і залишив його під вартою до 1 травня. Застава бізнесмена зменшена майже на 800 мільйонів гривень і складає 1,1 мільярда. Про це відомо з рішення суду під час засідання 3 березня.

Український бізнесмен Ігор Коломойський під час судового засідання в Шевченківському районному суді Києва заявив судді, що їй «підсунули фальшиву експертизу, зроблену злочинцем».

Ігор Коломойський заявив, що нападник на колишнього співвласника студії «Квартал-95» Тімура Міндіча нібито отримав зброю для замаху у посольстві України в Ізраїлі.

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