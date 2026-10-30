Зеленський 31 жовтня прибуде до Туреччини

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Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня відвідає Стамбул на запрошення президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це повідомив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.

«Під час візиту обговорюватимуться кроки, які можна зробити для подальшого розвитку двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною, а також регіональні та міжнародні події, зокрема війна між Росією та Україною та ситуація з безпекою в Чорному морі», — зазначив Дуран.

Джерело: Бурханеттін Дуран у соцмережі X

Анкара продовжуватиме неухильно дотримуватися обмежень на проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре протягом усього періоду бойових дій проти України. Про це 28 жовтня заявив Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер під час зустрічі з колегами з Болгарії та Румунії.

Анкара залишає за собою право вжити правових заходів у разі подальших атак на цивільні судна в Чорному морі, які мають відношення до турецької сторони.

Упродовж 2026 року Туреччина передала Україні невелику кількість зенітних систем Korkut, призначених для знищення безпілотників та інших повітряних цілей. Українські військові вже застосовують ці комплекси під час відбиття російських атак.

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