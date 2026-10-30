31 октября Зеленский прибудет в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября посетит Стамбул по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщил руководитель Директората по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

«В ходе визита будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной, а также региональные и международные события, в частности война между Россией и Украиной и ситуация с безопасностью в Чёрном море», — отметил Дуран.

Источник: Бурханеттин Дуран в соцсети X

Анкара будет неукоснительно соблюдать ограничения на прохождение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре на протяжении всего периода боевых действий против Украины. Об этом 28 октября заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер во время встречи с коллегами из Болгарии и Румынии.

Анкара оставляет за собой право принять правовые меры в случае дальнейших атак на гражданские суда в Чёрном море, имеющие отношение к турецкой стороне.

В течение 2026 года Турция передала Украине небольшое количество зенитных систем Korkut, предназначенных для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Украинские военные уже применяют эти комплексы при отражении российских атак.

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