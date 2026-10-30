Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу, который удерживал позицию 491 день

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату 30-й отдельной механизированной бригады Константину Власенко. По данным Офиса президента, военный провёл на боевой позиции 491 день, из них 232 дня — в одиночку. Даже после тяжёлого ранения и потери обеих стоп он продолжал следить за действиями российских войск и передавать сослуживцам важную информацию.

О награждении Константина Власенко 30 октября сообщил Офис президента. Боец служит в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Он длительное время удерживал огневую позицию «Вертун» вблизи села Синьковка на Харьковском направлении. Как отмечают в Офисе президента, военный выполнял боевые задачи под постоянными российскими обстрелами. Он не давал врагу продвигаться и проводить маневры, уничтожал российских военных и технику ещё на подступах к позициям. Также Власенко корректировал работу огневых средств и беспилотников своего подразделения.

15 февраля российские дроны и артиллерия полностью уничтожили позицию «Вертун». Константин Власенко и его сослуживец выжили, однако во время отхода попали под атаку вражеских беспилотников. Солдат получил тяжёлые огнестрельные ранения обеих ног, а его товарищ после этого пропал без вести. Раненый боец смог добраться до укрытия возле школы. Там он самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь. Военного пытались вывезти с помощью наземного роботизированного комплекса, но российские силы уничтожили его ещё до того, как он добрался до позиции.

Другие способы эвакуации также были опасны. В частности, рассматривалась возможность забрать военного пешком, однако из-за постоянных обстрелов такой вариант мог стоить жизни спасателям. Состояние Константина Власенко тем временем ухудшалось. Из-за гангрены он лишился одной стопы, а вторую ногу, по информации Офиса президента, был вынужден ампутировать самостоятельно из-за полученного ранения. Несмотря на это, защитник не переставал следить за врагом и передавать сослуживцам важные данные о его действиях.

Как удалось эвакуировать раненого бойца

Забрать Константина Власенко удалось только 4 октября. Операцию провели совместными усилиями военных 30-й отдельной механизированной бригады, 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка и 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Подготовка длилась несколько месяцев. К ней присоединились военные из различных подразделений и производитель модульных беспилотных систем. Для спасения защитника использовали тяжёлый многофункциональный гексакоптер Heavy Shot «Аюдаг-6». Его переоборудовали и приспособили для транспортировки раненого.

Техническую подготовку беспилотника выполнили сослуживцы Власенко — Юрий Гапонюк и Дмитрий Мельничин. На земле действиями группы руководил старший солдат Василий Прокопивнюк, а непосредственно гексакоптером управлял старший солдат Сергей Стоян. Операция длилась чуть больше часа. По её завершении солдат Руслан Чернов оказал Константину Власенко первую медицинскую помощь и организовал его доставку в медицинское учреждение.

В Офисе президента отдельно отметили военных, которые приняли участие в спасении защитника. Сергей Стоян уже получил медаль «За спасенную жизнь». Других участников операции также планируют наградить государственными наградами. Как сообщили в ОП, соответствующие представления уже подготовлены.

Верховная Рада поддержала присвоение Николаю Карпюку и Виктории Рощиной звания Героя Украины посмертно. Окончательное решение о присвоении высшей государственной награды должен принять президент Украины.

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины майору Марату Мамбетову, который был командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева».

Читай нас в