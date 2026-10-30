Зеленський присвоїв бійцю звання Героя України, який тримав позицію 491 день

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України солдату 30-ї окремої механізованої бригади Костянтину Власенку. Військовий, за даними Офісу президента, провів на бойовій позиції 491 день, із них 232 дні — сам. Навіть після тяжкого поранення та втрати обох стоп він продовжував стежити за діями російських військ і передавати побратимам важливу інформацію.

Про нагородження Костянтина Власенка 30 жовтня повідомив Офіс президента. Боєць служить у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Він тривалий час утримував вогневу позицію «Вертун» поблизу села Синьківка на Харківському напрямку. Як зазначають в Офісі президента, військовий виконував бойові завдання під постійними російськими обстрілами. Він не давав ворогу просуватися та проводити маневри, знищував російських військових і техніку ще на підступах до позицій. Також Власенко коригував роботу вогневих засобів і безпілотників свого підрозділу.

15 лютого російські дрони та артилерія повністю знищили позицію «Вертун». Костянтин Власенко та його побратим вижили, однак під час відходу потрапили під атаку ворожих безпілотників. Солдат дістав тяжкі вогнепальні поранення обох ніг, а його товариш після цього зник безвісти. Поранений боєць зміг дістатися укриття поблизу школи. Там він самостійно надав собі першу медичну допомогу. Військового намагалися вивезти за допомогою наземного роботизованого комплексу, але російські сили знищили його ще до того, як він дістався позиції.

Інші способи евакуації також були небезпечними. Зокрема, розглядали можливість забрати військового пішки, однак через постійні обстріли такий варіант міг коштувати життя рятувальникам. Стан Костянтина Власенка тим часом погіршувався. Через гангрену він утратив одну стопу, а другу ногу, за інформацією Офісу президента, мусив ампутувати самостійно через отримане поранення. Попри це, захисник не припинив стежити за ворогом і передавати побратимам важливі дані про його дії.

Як вдалося евакуювати пораненого бійця

Забрати Костянтина Власенка вдалося лише 4 жовтня. Операцію провели спільними зусиллями військових 30-ї окремої механізованої бригади, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Підготовка тривала кілька місяців. До неї долучилися військові різних підрозділів і виробник модульних безпілотних систем. Для порятунку захисника використали важкий багатофункціональний гексакоптер Heavy Shot «Аюдаг-6». Його переобладнали та пристосували для транспортування пораненої людини.

Технічну підготовку безпілотника виконали побратими Власенка Юрій Гапонюк і Дмитро Мельничин. На землі діями групи керував старший солдат Василь Прокопивнюк, а безпосередньо гексакоптером управляв старший солдат Сергій Стоян. Операція тривала трохи більше години. Після її завершення солдат Руслан Чернов надав Костянтину Власенку першу медичну допомогу та організував його доправлення до медичного закладу.

В Офісі президента окремо відзначили військових, які долучилися до порятунку захисника. Сергій Стоян уже отримав медаль «За врятоване життя». Інших учасників операції також планують нагородити державними відзнаками. Як повідомили в ОП, відповідні подання вже підготували.

Верховна Рада підтримала надання Миколі Карпюку та Вікторії Рощиній звання Героя України посмертно. Остаточне рішення щодо присвоєння найвищої державної нагороди має ухвалити президент України.

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України майору Марату Мамбетову, який був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

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