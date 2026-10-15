Рада підтримала присвоєння Карпюку та Рощиній звання Героя України посмертно

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Верховна Рада підтримала надання Миколі Карпюку та Вікторії Рощиній звання Героя України посмертно. Остаточне рішення щодо присвоєння найвищої державної нагороди має ухвалити президент України.

Верховна Рада на засіданні в четвер, 15 жовтня, проголосувала за колективні запити до президента України Володимира Зеленського щодо надання звання Героя України посмертно співзасновнику організації УНА-УНСО, військовому Миколі Карпюку та журналістці Вікторії Рощиній. Про це повідомила народна депутатка від партії «Голос» Таміла Ташева.

За словами депутатки, 62-річний Микола Карпюк був військовим, громадським діячем і колишнім політв’язнем Кремля. У 2014 році його викрали та незаконно засудили в Росії. Він провів роки в ув’язненні, де зазнавав тортур.

Після звільнення під час обміну у 2019 році чоловік повернувся до роботи для захисту прав українців, а згодом мобілізувався до війська. 19 вересня 2026 року Микола Карпюк загинув під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

27-річна журналістка Вікторія Рощина з початку повномасштабного вторгнення документувала злочини російських окупантів. Вона працювала на ТОТ України, щоб фіксувати реальний стан справ і показувати правду. Журналістку незаконно затримали росіяни, і вона була закатована в російському СІЗО.

«Присвоєння їм найвищої державної нагороди є особливо заслуженим та справедливим визнанням. Очікуємо на розгляд Президентом України Володимиром Зеленським», – зазначила Ташева.

Раніше Рада не підтримала роботу парламенту під час жовтого рівня тривоги.

До цього повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу, який закріплює право на гнучкі форми роботи та має стати стартом реформування ринку праці.

В Україні офіційно працюють лише 13 млн людей: у Мінекономіки пояснили необхідність нового Трудового кодексу.

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