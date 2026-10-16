Екскерівників поліції Полтавщини підозрюють у приховуванні мільйонних активів

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо двох колишніх керівників поліції Полтавщини. Правоохоронці перевіряли, чи відповідали їхні статки офіційним доходам і чи вказували вони все належне майно в деклараціях.

Підставою для розслідування, зокрема, стали результати моніторингу способу життя, який провело Національне агентство з питань запобігання корупції. За даними слідства, обидва експосадовці могли приховувати нерухомість, оформлюючи її на інших людей, але фактично продовжували користуватися майном.

Котедж на тещу підлеглого та квартира через «єОселю»

Перший фігурант — колишній заступник начальника поліції Полтавської області. За даними слідства, упродовж 2023–2025 років він набув активів на понад 11 млн грн. Їхня вартість, як стверджують правоохоронці, значно перевищувала його законні доходи. Слідство вважає, що для приховування майна експосадовець оформлював його на інших людей. При цьому сам продовжував ним користуватися.

Серед виявлених активів — земельна ділянка з котеджем у Полтаві. Її зареєстрували на тещу одного з підлеглих колишнього правоохоронця. Тобто формально власницею нерухомості була інша людина. Ще один епізод стосується квартири в новобудові, яку придбали за державною програмою «єОселя». За версією слідства, до її купівлі залучили іншого підлеглого експосадовця.

Крім нерухомості, правоохоронці виявили автомобіль Suzuki, дорогу побутову техніку та інше майно. Водночас у деклараціях колишній посадовець не відображав повного обсягу активів. Натомість, за даними слідства, він указував збільшення грошових заощаджень. Колишньому заступнику начальника поліції інкримінують незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Йдеться про статтю 368-5 та частину першу статті 366-2 Кримінального кодексу України.

Будинок оформили на батька, а витрати перевищили його доходи на мільйони

Другий фігурант — колишній начальник одного з управлінь поліції Полтавської області. За версією слідства, він оформив на свого батька земельну ділянку з житловим будинком у Полтаві. Однак, як стверджують правоохоронці, саме експосадовець займався придбанням нерухомості та контролював її облаштування. Він домовлявся про купівлю, організовував будівельні роботи, погоджував матеріали й витрати, а також стежив за оплатою.

Під час перевірки НАЗК зіставило витрати на нерухомість із доходами батьків колишнього посадовця. За перевірений період вони заробили близько 477 тис. грн. Водночас на придбання та облаштування будинку й ділянки витратили значно більше — сума перевищила їхні доходи більш ніж на 6,1 млн грн. Сам експравоохоронець задекларував за 2023 рік близько 687 тис. грн доходу. За результатами аналізу НАЗК встановило, що законних коштів для пояснення виявлених витрат бракувало на понад 2,9 млн грн.

Попри те, що, за версією слідства, експосадовець фактично контролював нерухомість, у його деклараціях за 2023–2025 роки не було ані будинку, ані земельної ділянки. У цьому випадку колишньому керівнику поліції інкримінують декларування недостовірної інформації за частиною першою статті 366-2 Кримінального кодексу України.

Що загрожує фігурантам

Обидва колишні посадовці також фігурують в іншому кримінальному провадженні ДБР, яке наразі розглядає суд. Завершення досудового розслідування означає, що слідчі закінчили збирати докази на цьому етапі. Водночас воно саме по собі не означає, що провину фігурантів доведено. Її має встановити суд.

Усі наведені обставини є версією слідства. Остаточне рішення щодо відповідальності колишніх правоохоронців ухвалюватимуть відповідно до закону. Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Додамо, що в країні викрили продаж 15 автомобілів, ввезених як допомога ЗСУ.

До цього, топкерівників митниці викрили на схемі торгівлі посадами для ухилення від мобілізації.

Раніше керівниця управління митної вартості департаменту тарифів Держмитслужби Світлана Юхта виїхала до Лондона та подала заяву на звільнення з 1 жовтня.

Колишній керівник Закарпатської митниці Михайло Свида не був засуджений за ухилення від сплати податків. Ужгородський міськрайонний суд звільнив його від кримінальної відповідальності та закрив справу після того, як він сплатив до бюджету понад 7,4 млн грн.