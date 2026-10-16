Бывших руководителей полиции Полтавской области подозревают в сокрытии миллионных активов

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении двух бывших руководителей полиции Полтавской области. Правоохранители проверяли, соответствовали ли их доходы официальным доходам и указывали ли они все принадлежащее им имущество в декларациях.

Основанием для расследования, в частности, стали результаты мониторинга образа жизни, проведенного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. По данным следствия, оба бывших чиновника могли скрывать недвижимость, оформляя её на других людей, но фактически продолжали пользоваться имуществом.

Коттедж на имя тещи подчиненного и квартира через «еОселю»

Первый фигурант — бывший заместитель начальника полиции Полтавской области. По данным следствия, в течение 2023–2025 годов он приобрел активы на сумму свыше 11 млн грн. Их стоимость, как утверждают правоохранители, значительно превышала его законные доходы. Следствие считает, что для сокрытия имущества бывший чиновник оформлял его на других людей. При этом сам продолжал им пользоваться.

Среди выявленных активов — земельный участок с коттеджем в Полтаве. Его зарегистрировали на тещу одного из подчинённых бывшего правоохранителя. То есть формально владелицей недвижимости был другой человек. Еще один эпизод касается квартиры в новостройке, которую приобрели по государственной программе «еОселя». По версии следствия, к ее покупке привлекли другого подчиненного бывшего чиновника.

Помимо недвижимости, правоохранители обнаружили автомобиль Suzuki, дорогую бытовую технику и другое имущество. В то же время в декларациях бывший чиновник не отражал полный объем активов. Зато, по данным следствия, он указывал увеличение денежных сбережений. Бывшему заместителю начальника полиции инкриминируют незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации. Речь идет о статье 368-5 и части первой статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Дом оформили на отца, а расходы превысили его доходы на миллионы

Второй фигурант — бывший начальник одного из управлений полиции Полтавской области. По версии следствия, он оформил на своего отца земельный участок с жилым домом в Полтаве. Однако, как утверждают правоохранители, именно бывший чиновник занимался приобретением недвижимости и контролировал ее обустройство. Он договаривался о покупке, организовывал строительные работы, согласовывал материалы и расходы, а также следил за оплатой.

В ходе проверки НАПК сопоставило расходы на недвижимость с доходами родителей бывшего чиновника. За проверяемый период они заработали около 477 тыс. грн. В то же время на приобретение и обустройство дома и участка потратили значительно больше — сумма превысила их доходы более чем на 6,1 млн грн. Сам бывший сотрудник правоохранительных органов задекларировал за 2023 год около 687 тыс. грн дохода. По результатам анализа НАЗК установило, что законных средств для объяснения выявленных расходов не хватало более чем на 2,9 млн грн.

Несмотря на то, что, по версии следствия, бывший чиновник фактически контролировал недвижимость, в его декларациях за 2023–2025 годы не было ни дома, ни земельного участка. В данном случае бывшему руководителю полиции инкриминируется декларирование недостоверной информации по части первой статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Что грозит фигурантам

Оба бывших чиновника также фигурируют в другом уголовном производстве ГБР, которое в настоящее время рассматривает суд. Завершение досудебного расследования означает, что следователи закончили сбор доказательств на данном этапе. В то же время это само по себе не означает, что вина фигурантов доказана. Ее должен установить суд.

Все приведенные обстоятельства являются версией следствия. Окончательное решение об ответственности бывших правоохранителей будет принято в соответствии с законом. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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