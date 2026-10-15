Рада поддержала присвоение Карпюку и Рощиной звания Героя Украины посмертно

Верховная Рада поддержала присвоение Николаю Карпюку и Виктории Рощиной звания Героя Украины посмертно. Окончательное решение о присвоении высшей государственной награды должен принять президент Украины.

Верховная Рада на заседании в четверг, 15 октября, проголосовала за коллективные запросы к президенту Украины Владимиру Зеленскому о присвоении звания Героя Украины посмертно соучредителю организации УНА-УНСО, военному Николаю Карпюку и журналистке Виктории Рощиной. Об этом сообщила народный депутат от партии «Голос» Тамила Ташева.

По словам депутата, 62-летний Николай Карпюк был военным, общественным деятелем и бывшим политзаключённым Кремля. В 2014 году его похитили и незаконно осудили в России. Он провёл годы в заключении, где подвергался пыткам.

После освобождения в ходе обмена в 2019 году мужчина вернулся к работе по защите прав украинцев, а впоследствии был мобилизован в армию. 19 сентября 2026 года Николай Карпюк погиб во время боевых действий на Запорожском направлении.

27-летняя журналистка Виктория Рощина с начала полномасштабного вторжения документировала преступления российских оккупантов. Она работала на временно оккупированных территориях Украины, чтобы фиксировать реальное положение дел и показывать правду. Журналистку незаконно задержали россияне, и она подверглась пыткам в российском СИЗО.

«Присвоение им высшей государственной награды является особенно заслуженным и справедливым признанием. Ожидаем рассмотрения этим вопросом президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметила Ташева.

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