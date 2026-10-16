Антикоррупционеры проверяют состояние сотрудника Одесского областного ТЦК Максима Анисимова

Украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению, предположительно, депутата Болградской ОТГ и сотрудника скандально известного Одесского областного ТЦК и СП Максима Анисимова.



О начале проверки сообщили источники UA.News.

В соответствующем обращении просят предоставить информацию о наличии счетов, номерах этих счетов, остатке средств на счетах, проведенных через них операциях, назначении платежей, идентификационных данных контрагента, номере счета контрагента и коде банка контрагента.

Антикоррупционеров также интересуют остатки ценных бумаг и других активов на счетах депутата Болградской ОТГ, данные о переводе средств со счета на счет, назначение платежей, номера счетов контрагента и код контрагента — профессионального участника рынка капитала и организованных товарных рынков.

Декларация Анисимова

Декларация Максима Анисимова довольно скромная. Нет большого количества недвижимости, автомобилей. Указан только один жилой дом площадью 263 кв. м и земельный участок.

Анисимов получает пенсию и указал в декларации 70 тысяч долларов вкладов.

Напомним, что антикоррупционеры проверяют состояние депутата Дрогобычского райсовета Кристины Дулибьяник, которая владеет 18 земельными участками.

Ранее украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению, предположительно, заместителя начальника - начальника отдела таможенного оформления №4 таможенного поста «Устилуг» Виктора Степановича Ковальского.

Также проверялись доходы заместителя министра юстиции Украины Людмилы Кравченко, а также проверяются финансовые операции членов её семьи, в частности, главного специалиста отдела реинжиниринга электронных сервисов директората реинжиниринга публичных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Торнике Угрехелидзе, который, вероятно, женат на дочери заместителя министра юстиции Анастасии Кравченко.

Ранее украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению первого заместителя начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области — первого заместителя Главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Львовской области ГЭИ Валерия Витковского. Этот чиновник предпочитает накапливать состояние в криптовалютах.



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