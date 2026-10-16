Ukraińskie instytucje bankowe otrzymały od organów antykorupcyjnych wniosek o ustalenie rachunków bankowych oraz operacji przeprowadzonych na rzecz lub z upoważnienia prawdopodobnego radnego gminy Bolhrad oraz pracownika skandalicznie znanego Odeskiego Okręgowego Komitetu Wyborczego i SP Maksima Anisimowa.



O rozpoczęciu kontroli poinformowały źródła serwisu UA.News.

W odpowiednim wniosku prosi się o przekazanie informacji dotyczących istnienia rachunków, numerów tych rachunków, stanu środków na rachunkach, operacji przeprowadzonych za ich pośrednictwem, przeznaczenia płatności, danych identyfikacyjnych kontrahenta, numeru rachunku kontrahenta oraz kodu banku kontrahenta.

Antykorupcjonistów interesują również salda papierów wartościowych i innych aktywów na rachunkach posła z Bolgradzkiej gminy terytorialnej, dane dotyczące przelewów środków z rachunku na rachunek, przeznaczenie płatności, numery rachunków kontrahenta oraz kod kontrahenta będącego profesjonalnym uczestnikiem rynku kapitałowego i zorganizowanych rynków towarowych.

Deklaracja Anisimowa

Deklaracja Maksima Anisimowa jest dość skromna. Nie ma w niej dużej liczby nieruchomości ani samochodów. Wskazano jedynie jeden dom mieszkalny o powierzchni 263 m² oraz działkę.

Anisimow pobiera emeryturę, a w oświadczeniu wykazał 70 tysięcy dolarów na lokatach.

Przypomnijmy, że organizacje antykorupcyjne sprawdzają majątek posłanki Rady Rejonowej w Drohobyczu, Chrystiny Dulibianik, która posiada 18 działek.

Wcześniej ukraińskie instytucje bankowe otrzymały od organów antykorupcyjnych wniosek o wyszukanie rachunków bankowych oraz operacji przeprowadzonych na rzecz lub z upoważnienia prawdopodobnego zastępcy kierownika - naczelnika oddziału odprawy celnej nr 4 w punkcie celnym „Ustyług” Wiktora Stepanowicza Kowalskiego.

Sprawdzano również majątek wiceminister sprawiedliwości Ukrainy Ludmiły Kravchenko, a także analizowane są transakcje finansowe członków jej rodziny, w szczególności głównego specjalisty wydziału reorganizacji usług elektronicznych w dyrekcji ds. reorganizacji usług publicznych Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy Tornike Ugrekhelidze, który jest prawdopodobnie mężem córki wiceminister sprawiedliwości Anastazji Kravchenko.

Wcześniej ukraińskie instytucje bankowe otrzymały od działaczy antykorupcyjnych wniosek o wyszukanie rachunków bankowych oraz operacji przeprowadzonych na rzecz lub z upoważnienia pierwszego zastępcy szefa Państwowej Inspekcji Ekologicznej w obwodzie lwowskim — pierwszego zastępcy Głównego Inspektora Państwowego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego w obwodzie lwowskim DEI Walerija Witkowskiego. Urzędnik ten woli gromadzić majątek w kryptowalutach.



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